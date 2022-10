Gasverbrauch der deutschen Haushalte weiterhin deutlich unter Durchschnitt

Die Menschen in Deutschland gehen aktuell sehr sparsam mit Gas um. Das liegt vor allem an den für Oktober ungewöhnlich hohen Temperaturen. Netzagentur-Präsident Klaus Müller rief trotzdem weiter zum Gassparen auf - auch wenn es kälter wird.

Bonn. Wegen des warmen Wetters haben Deutschlands Haushalte und kleinere Firmen in der vergangenen Woche erneut deutlich weniger Erdgas als in den Vorjahren verbraucht. In der Kalenderwoche 42 habe der durchschnittliche Gasverbrauch pro Tag 549 Gigawattstunden (GWh) betragen, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag in Bonn mit. Das sind gut 41 Prozent weniger als der Tagesdurchschnitt in den gleichen Kalenderwochen der Jahre 2018 bis 2021 (935 GWh).

Grund sind nach Angaben der Behörde die vergleichsweise hohen Außentemperaturen. So habe die Durchschnittstemperatur mit 12,8 Grad rund 2,5 Grad über dem Kalenderwoche-42-Mittelwert der Jahre 2018 bis 2021 gelegen.

Netzagentur-Präsident appelliert: Sparbemühungen erhalten

Insgesamt lag der Gasverbrauch in Deutschland in der vergangenen Woche knapp 31 Prozent unter dem entsprechenden Wochenmittel der Jahre 2018 bis 2021. Netzagentur-Präsident Klaus Müller rief dazu auf, die Sparbemühungen aufrechtzuerhalten, „auch wenn es kälter wird“.

RND/dpa