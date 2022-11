Gazprom drosselt Gaslieferungen durch die Ukraine doch nicht weiter

Das Logo des Energiekonzerns Gazprom ist an einem Gebäude des russischen Staatskonzerns in St. Petersburg zu sehen. (Symbolbild)

Eigentlich wollte russische Staatskonzern Gazprom seine Gaslieferungen an die Republik Moldau weiter kürzen. Doch das kleine Nachbarland der Ukraine hat offenbar Zahlungsrückstände ausgeglichen. Chisinau will weiterhin einen Teil des Gases an die Ukraine liefern.