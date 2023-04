Gebäudeenergiegesetz im Kabinett: Heftige Kritik aus der CDU/CSU-Fraktion

Berlin. Das umstrittene Gebäudeenergiegesetz soll am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Vorab regt sich in der Opposition jedoch erneut Kritik an den Plänen. „Der Heizungsspuk der Ampel geht weiter und versetzt Millionen Menschen weiter in Angst und Schrecken“, sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es sei noch immer nicht klar, ob Gasheizungen nach 2024 weiter betrieben werden dürften. „Auch gibt es keine verbindliche Perspektive, wer ab wann in welcher Höhe mit Fördergeld rechnen kann“, kritisierte der CSU-Politiker.

Es sei ein „Armutszeugnis für die Ampel“, dass sie nach einer solch langen Verhandlungszeit die wichtigsten Fragen immer noch nicht geklärt habe und die Menschen im Regen stehen lasse. „Verlässliche Politik sieht anders aus.“, so Lange.

Gebäudeenergiegesetz soll beschlossen werden

Die neuen Regelungen würden nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern schaden, sondern auch das bezahlbare Bauen und Wohnen massiv bremsen, sagte Lange, dessen Kritik sich auch an Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) richtet. „Frau Geywitz steht wieder nur als Zuschauerin am Spielfeldrand und trägt Regelungen mit, die ihre eigenen baupolitischen Ziele konterkarieren“, so Lange. „Über so viel Blauäugigkeit kann man nur den Kopf schütteln.“

Das von der Ampel-Koalition auf den Weg gebrachte Gebäudeenergiegesetz sieht ein weitgehendes Einbauverbot neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 vor. Geht es nach den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Geywitz, soll ab dem kommenden Jahr möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Es wäre das faktische Aus für neu eingebaute Öl- und Gasheizungen. Kritik kam auch von der Linksfraktion, Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach von einer „Chaosnummer“.