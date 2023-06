„Prosa-Papier“ und „inakzeptable“ Leitplanken: scharfe Kritik an Ampeleinigung im Heizungsstreit

Nach dem Kompromiss der Ampel im Heizungsstreit sind noch viele Fragen offen. Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktions­vorsitzende für Wohnen und Bauwesen, Ulrich Lange, pocht auf konkretere Details und kritisiert das bisherige Vorgehen der Koalition. „Ich hoffe, dass die Ampelserie „Pleiten, Pech und Pannen“ mit dem Prosa-Papier zum Gebäude­energie­gesetz nicht in die nächste Staffel geht“, sagte er dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Dass SPD, Grüne und FDP nach so vielen Monaten des Streits und der angeblich intensiven Beratung nur Umschreibungen ihrer Pläne vorlegen, ist nicht gerade erbauend, aber immerhin ein Fortschritt.“

Nach wochenlangem Ringen hatten sich die drei Ampelparteien am Dienstagabend auf Grundzüge zur Überarbeitung des sogenannten Heizungs­gesetzes geeinigt. Vermutlich am Donnerstag will sich der Bundestag damit befassen. Teilweise sind wesentliche Änderungen zum bisherigen Gesetz­entwurf vorgesehen. Unter anderem soll es an das geplante Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden, wie aus einem Papier hervorgeht, das dem RND vorliegt.

Unionspolitiker Lange: Bundestag muss mit Sorgfalt beraten können

Unions­fraktions­vize Lange begrüßte einige Punkte. „Gut ist, dass die Forderungen der Union nach echter Technologie­offenheit und einer Koordinierung mit der kommunalen Wärmeplanung offenbar berücksichtigt werden“, sagte er. „Unser stetes Pochen darauf hat somit Früchte getragen“, so der CSU-Politiker. Dennoch hätte er sich konkretere Aussagen zur künftigen Regelung gewünscht, die die Ängste und Ungewissheit der Menschen und Unternehmen sofort mildern. Das wäre nach so einer langen Zeit des Wartens angezeigt gewesen.

„Die Ampel muss jetzt zügig den überarbeiteten Gesetzentwurf mit detaillierten Formulierungen vorlegen, der endgültige Klarheit und hoffentlich auch Erleichterung verschafft“, so Lange. Außerdem solle es nun selbstverständlich sein, dass das Gesetz vom Deutschen Bundestag ausführlich und mit aller Sorgfalt beraten werden könne. „So viel Zeit muss sein.“

Mieterbund warnt vor Mieterhöhungen durch Umlage

Der Deutsche Mieterbund wiederum fürchtet, dass die Mieten infolge eines Heizungs­tauschs künftig steigen. „Statt die bestehende Modernisierungs­umlage endlich sozial gerecht zu reformieren und deutlich abzusenken, soll sogar eine weitere Modernisierungs­umlage eingeführt werden“, kritisierte Präsident Lukas Siebenkotten im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Das lasse nichts Gutes erahnen.

„Wenn Vermieter dafür belohnt werden, dass sie eine neue, klimafreundliche Heizung einbauen, so ist dagegen natürlich nichts einzuwenden“, sagte er dem RND. „Aber das darf nicht durch eine zusätzliche Belastung der Mieterinnen und Mieter über eine weitere Modernisierungs­umlage geschehen, sondern ausschließlich durch zusätzliche staatliche Fördermittel“, so der Mieterbund-Präsident. An dieser Stelle seien die am Dienstag veröffentlichten Leitplanken „inakzeptabel“.

Eigentümerverband will Klarheit für Eigentümer und fordert Klimageld

„Der Ampel­kompromiss ist zunächst einmal ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Kai Warnecke, Präsident des Eigentümer­verbandes Haus & Grund. Nun werde es auf Detail­regelungen ankommen. „Es muss beispielsweise sichergestellt werden, dass auch Eigentümer in Gemeinden ohne Wärmeplanung – dies sind alle mit weniger als 10.000 Einwohnern – nicht verpflichtet werden, ab Anfang 2024 nur noch Heizungen einzubauen, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden“, sagte Warnecke. Denn nach den aktuellen Plänen sollen die Fristen für den Heizungs­tausch an die Fristen zur kommunalen Wärmeplanung gekoppelt sein.

Umstrittenes Heizungsgesetz doch noch in dieser Woche in den Bundestag Der Einigung vorausgegangen war ein heftiges Tauziehen unter den Koalitionspartnern. © Quelle: dpa

„Die längeren Übergangs­fristen müssen für alle Eigentümer von Bestands­gebäuden gelten“, so Warnecke weiter. Zudem müssten die mietrechtlichen Regelungen passgenau für private Kleinvermieter gestaltet werden. „Auch müssen die angekündigten Fördermittel für alle in ausreichender Höhe dauerhaft zur Verfügung stehen“, forderte er. „Es darf nicht wie in der Vergangenheit sein, dass die großen Wohnungs­unternehmen die Hilfen ganz schnell abrufen und für die Einzel­eigentümer nichts mehr übrig ist.“ Warnecke pocht zudem auf das Klimageld. „Die Ampel­koalition muss jetzt auch endlich ein Klimageld einführen, mit dem die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung den Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden.“

Immobilienwirtschaft fordert enge Abstimmung mit Wärmeplanung

Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft ZIA begrüßt die Einigung der Ampel-Koalitionäre auf Leitplanken zum Gebäudeenergiegesetz, fordert aber, dass Unklarheiten jetzt beseitigt werden müssen. „Die Nachbesserungen beim GEG begrüßen wir“, sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Wittke dem RND. Von Anfang an habe der Zentrale Immobilien Ausschuss darauf gedrängt, dass die kommunale Wärmeplanung vorher kommen müsse, damit Fehlinvestitionen vermieden werden. „Wenn hier jetzt Klarheit herrscht, ist schon viel gewonnen.“

Er fordert eine Koordinierung mit der kommunalen Wärmeplanung, die die Ampel ebenfalls auf den Weg bringen will. „Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungsgesetz müssen jetzt im Bundestag eng aufeinander abgestimmt werden“, sagte Wittke. „Unklarheiten müssen beseitigt werden. Ein klarer Fahrplan muss her.“