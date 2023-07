Berlin. Wackeln die Klimaziele, weil weniger saniert wird? Davor warnen mehrere Verbände sowie Umwelt- und Verbraucherorganisationen jetzt in einem offenen Brandbrief. „Wir sind tief besorgt über den aktuellen Einbruch bei der Gebäudesanierungsrate“, heißt es dort.

Die Aufträge für energetische Modernisierungen seien massiv zurückgegangen oder sogar zum Erliegen gekommen. Auch der Absatz von Wärmeschutzprodukten und Wärmepumpen sei eingebrochen, schreiben die Unterzeichner, zu denen neben dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) auch der Nabu oder der Verband der Fenster- und Fassaden­hersteller (VFF) gehört.

Weniger Förderanträge bei der Bafa

Die Unterzeichner beziehen sich dabei auf aktuelle Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Im Mai 2023 habe sich die Zahl der Förderanträge im Vergleich zum Mai 2022 halbiert.

Erst vor wenigen Wochen hatte schon der Bundesverband der Maler und Lackierer Alarm geschlagen und von einer massiven Verunsicherung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern berichtet. Insbesondere Kleinstbetriebe bekämen demnach weniger Aufträge für Gebäude­sanierungen.

Das monatelange Gezerre der Ampelkoalition um ein neues Heizungsgesetz ist offenbar nicht spurlos an Hauseigentümern vorbeigegangen. Die Unterzeichner fürchten nun, dass sie sich auch mit Blick auf Sanierungen oder energetische Umstellungen zurückhalten. Diese Entwicklung sei in mehrerlei Hinsicht „dramatisch“, warnen sie: Die Klimaziele drohten noch stärker verfehlt zu werden als bereits absehbar, ohne Senkung des Energieverbrauchs sei eine sozial- und naturverträgliche Energiewende nicht zu bewältigen.

Bündnis fordert Klimakonjunkturprogramm und Sanierungsgipfel

„Es drohen massive Verwerfungen infolge zu hoher Heizkostenrechnungen, bedingt durch verschleppte Modernisierungen bei gestiegenen Energiepreisen“, heißt es weiter. Das Verbändebündnis warnt auch vor den Folgen für Unternehmen, die aufgrund politischer Signale Kapazitäten aufgebaut hätten, diese aber wegen der fehlenden Nachfrage nicht aufrechterhalten könnten. In der Folge könnten Fachkräfte entlassen werden.

Nun sei die Bundesregierung gefragt: Noch in diesem Sommer müsse in einem ersten Schritt ein „Klimakonjunkturprogramm“ für den gesamten Gebäudebestand aufgelegt werden. „Dafür sollte auch ein Sanierungsprogramm für alle öffentlichen Gebäude umgesetzt werden.“ Die Förderbedingungen für umfassende energetische Modernisierungen müssten wiederhergestellt werden, so die Forderung. Zuletzt war immer wieder auf Kritik gestoßen, dass die Bundesregierung im vergangenen Jahr Fördermittel zusammengestrichen hatte. Die Unterzeichner pochen zudem auf einen Sanierungsgipfel.

Den würde auch die Opposition unter Umständen gerne sehen. „Einen Sanierungsgipfel begrüßen wir, wenn er sich mit den drängenden Fragen befasst – wie eine Sanierungs­offensive sozialverträglich zu gestalten ist, wie Mieterinnen und Mieter vor zu hohen Kosten geschützt werden können, wie sie mit dem verfügbaren Handwerk umzusetzen ist und nach welchen Kriterien sich eine Sanierung energetisch zügig amortisiert“, sagte der umwelt­politische Sprecher der Links-Fraktion, Ralph Lenkert.

Es sei aber auch wichtig, keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen: „Wir brauchen umsetzbare und sozial gerechte Maßnahmen, damit die dringend erforderliche Wärmewende gelingen kann.“

Unionspolitiker Lange: Brief sollte ein Weckruf für die Ampel sein

„Der Brief der Verbände sollte ein Weckruf für die Ampelregierung sein, endlich aus ihrem baupolitischen Dornröschenschlaf aufzuwachen“, findet Unionsfraktionsvize Ulrich Lange. „Das Potenzial für den Klimaschutz liegt vor allem im Gebäudebestand“, sagte er dem RND. „Deshalb muss die Ampel etwas tun, um Sanierungen und Modernisierungen wieder auf die Spur zu bringen.“

Das Heizungsgesetz habe einmal mehr gezeigt, dass Zwang nichts bringe, deshalb solle die Ampel auf Akzeptanz in der Bevölkerung setzen und finanzielle Anreize schaffen. „Das wäre Klimakonjunkturpaket genug“, so der CSU-Politiker. „Ein Sanierungsgipfel kann sicherlich nicht schaden, aber am Ende kommt es auf die richtigen Maßnahmen an und dass diese wirken.“