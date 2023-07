Gebäudesanierung: Ein Sofortprogramm muss her

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

In den Geburtskliniken des UKSH gab es in dieser Woche an den beiden Standorten Kiel und Lübeck die jeweils 1000. Geburt des Jahres. Am Montagmorgen, 17. Juli, wurde Juna Malya geboren, am Mittwochvormittag, 19. Juli, die kleine Senaria. Herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern!