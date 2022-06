Warum die Weltwirtschaft ohne Taiwan am Abgrund stünde

Taipeh: Ein Militärhubschrauber zieht während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag eine riesige Taiwan-Fahne hinter sich her. (Archivbild)

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine war auch ein Weckruf für die Gefahr im Indopazifik: Wenn China den Inselstaat Taiwan angreift, würden die globalen Lieferketten in etlichen Branchen zum Erliegen kommen. Woran das liegt, erklärt RND-China-Korrespondent Fabian Kretschmer in der Kolumne „Weltwirtschaft“.