Kombipakete mit Fonds: Eine Lösung, die der Bank nützt

Es sieht nach einer guten Kombination aus. Die Bank wirbt mit besonderen Zinsen fürs Festgeldkonto, wenn Sie parallel den gleichen Betrag auch in Fonds stecken. Diese Wertpapierkörbe müssen Sie dann mindestens so lange wie das Festgeld behalten, oft ein Jahr. Nun sind sowohl Festgeld als auch Aktienfonds grundsätzlich eine sinnvolle Sache. Die Falle lauert aber im Detail und macht das Paket unattraktiv.

Die Fondsauswahl ist nämlich von der Bank vorgegeben. Sie können nicht etwa einen kostengünstigen passiven Fonds (ETF) nehmen, sondern in der Regel nur solche mit Ausgabeaufschlag und hohen jährlichen Folgekosten. Sie ahnen schon, wie der Hase läuft: Was die Bank Ihnen an vermeintlich guten Zinsen zahlt, holt sie sich im anderen Teil des Investmentduos wieder herein.

Für wen lohnt sich dieses Angebot?

Bei solchen Kombipaketen muss ich immer an alte Slapstickkomödien denken, in denen ein tollpatschiger Mann etwas Sperriges durch die Gegend trägt, zum Beispiel eine Leiter durch ein Porzellanlager. Die Vorsicht, die er vorne walten lässt, macht er hinten durch Ungeschick wieder zunichte. Übrig bleiben Scherben.

Privatbanken wie auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken schnüren diese Pakete. Ein Zahlenbeispiel: Für 10.000 Euro gibt es im Festgeld-Teil 3,5 Prozent Zinsen, also 350 Euro. Von den weiteren 10.000 Euro im Fonds-Teil zieht die Bank erstmal 3 Prozent Ausgabeaufschlag ab, also 300 Euro. Nach dem Jahr Mindesthaltefrist werden 1,5 Prozent Verwaltungsgebühr fällig, nochmal 150 Euro. Für wen lohnt sich das?

Festgeldkonto und ETF getrennt angehen

Das ist nicht mal das schlechteste Verhältnis zwischen Rendite und sicheren Kosten, das mir bei der Recherche begegnete. Auch 5 Prozent für den Kamin, pardon, den Ausgabeaufschlag sind möglich. Und die Festgeldzinsen sind oft nicht mal spitze. Mein Rat also: Schließen Sie beides getrennt ab. Ein Festgeldkonto bei einer seriösen Bank, und dazu einen günstigen, breit investierenden ETF, etwa auf den Aktienindex MSCI World. Der hat eher 0,3 Prozent Jahresgebühr und keinen Ausgabeaufschlag.

