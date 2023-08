Geldmarktfonds sind die Profiversion des Tagesgelds

Die Marke von 4 Prozent ist beim Tagesgeld erreicht: Mit der Neusser Bank11 sowie der Banktochter von Check 24 bieten zwei deutsche Institute diesen Zins. Beide allerdings zeitlich begrenzt – länger als vier oder fünf Monate ist der Zins nicht garantiert. So ist das im kurzlebigen Tagesgeldgeschäft, würden Bankerinnen und Banker dazu sagen. Wer verlässlichere Zinsen will, kann zum Festgeld greifen. Oder man notiert sich den Endtermin der Zinsaktion, um dann zu wechseln.

Mit den Zinsen steigt die Beliebtheit

Es gibt noch eine Option, Geld zu vernünftiger Rendite zu parken. Sogenannte Geldmarktfonds liefern immer den Zins, den sich Banken untereinander berechnen. Quasi eine Profiversion des Tagesgelds. Seit das Zinsniveau steigt, sind sie wieder beliebter. Meine Kolleginnen und Kollegen bei „Finanztip“ raten zu kostengünstigen ETFs, also börsengehandelten Fonds.

Und zwar zu solchen, die den ESTR-Zins der Europäischen Zentralbank abbilden. Derzeit liegt der bei 3,6 Prozent. Ein Fonds ist ein anderes Finanzprodukt als ein Bankkonto, ohne Einlagensicherung. Allerdings liegen die Wertpapiere wie bei Aktienfonds in einem Sondervermögen und würden bei einer Pleite der Fondsgesellschaft nicht in die Insolvenzmasse gehen. Sie brauchen außerdem ein Depot, um Anteile an einem Geldmarkt-ETF zu kaufen. Etwas sollten Sie sich also mit Kauforders und Börsenplätzen auskennen.

Kurse können auch sinken

Theoretisch kann der Kurs eines Geldmarktfonds auch sinken. Das wäre bei einem Comeback der Minuszinsen der Fall. So wie ein marktbreiter Aktien-ETF auch die Schlaglöcher der Konjunktur mitnimmt, bietet ein Geldmarkt-ETF im Guten wie im Schlechten den aktuellen Marktzins. Optimal ist es, beides zu kombinieren. Für die langfristige Rendite sind Aktien zuständig, für die Stabilität der Geldmarktfonds. Aber lassen Sie sich nicht beirren: Auch Tagesgeld erfüllt diese stabilisierende Funktion gut. Sie sollten nur gelegentlich den Zins prüfen.

Hendrik Buhrs ist Geldanlageredakteur bei „Finanztip“ und kümmert sich an dieser Stelle ums Haushalten. Weitere Tipps gibt er in seinen Ratgebern und dem wöchentlichen Newsletter unter finanztip.de/newsletter.