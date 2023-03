Gender-Pay-Gap: DGB-Vizechefin fordert bessere Bezahlung für frauendominierte Berufe

Kaum Interesse am Klimastreik in Bad Segeberg: Nur harter Kern kämpft noch

Rund 60 Menschen haben am Freitagnachmittag in Bad Segeberg am globalen Klimastreik teilgenommen. Dazu aufgerufen hatten die örtlichen Initiativen der Bewegungen Fridays for Future und Parents for Future. Dieses Mal galt der Klimaprotest vor allem auch einem lokalen Vorhaben.