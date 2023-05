Mehr Transparenz: EU-Richtlinie soll Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen abbauen

Unternehmen in der EU müssen künftig für mehr Transparenz bei ihren Löhnen sorgen und Gehaltsunterschiede offenlegen. Nach dem Europaparlament stimmten nun auch die EU-Staaten einer Richtlinie zu, die das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen abbauen soll. Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten müssen demnach künftig jährlich offenlegen, wie stark sich die Löhne von Männern und Frauen unterscheiden.

Gibt es ein Gefälle von mehr als 5 Prozent, das nicht durch „objektive, geschlechtsneutrale Kriterien“ gerechtfertigt werden kann, müssen sie gegensteuern und Maßnahmen ergreifen. Auch kleinere Unternehmen sind in der Pflicht, die Lohnunterschiede offenzulegen – allerdings nur alle drei Jahre. Erst für Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten gilt diese Pflicht nicht. Die Richtlinie erhält auch Sanktionen gegen Arbeitgeber, die gegen diese Vorschriften verstoßen.

Lohnlücke in Deutschland zwischen 7 und 18 Prozent

Die EU will damit Lohndiskriminierung im Arbeitsplatz bekämpfen und die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern verringern. Dieses Gefälle – auch Gender-Pay-Gap genannt – lag in der Europäischen Union zuletzt bei durchschnittlich 13 Prozent. Durchschnittlich verdienten Frauen also 13 Prozent weniger pro Stunde als Männer.

In Deutschland liegt diese Lohnlücke bei 18 Prozent. Dabei handelt es sich um die unbereinigte Lohnlücke, die sich beispielsweise mit höheren Teilzeitquoten bei Frauen oder einer schlechten Bezahlung in frauendominierten Berufen erklären lässt. Die bereinigte Lohnlücke, die sich auf Verdienste bei vergleichbaren Berufen und Qualifikationen bezieht, betrug zuletzt 7 Prozent. Hierfür gibt es keine eindeutige Erklärung.

Lohngefälle als Armutsrisiko für Frauen

Die EU argumentiert damit, dass das Lohngefälle langfristige Auswirkungen auf die Lebensqualität von Frauen habe – auch mit Blick auf das sich anschließende Rentengefälle und das damit einhergehende Armutsrisiko. Die Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen hätten es noch dringlicher gemacht, das Problem anzugehen. Dadurch seien die Herausforderungen für Frauen bei der Teilhabe am Arbeitsmarkt noch deutlicher geworden.

Treten die EU-Regeln in Kraft, würden sie deutlich über die derzeit geltenden Vorschriften in Deutschland hinausgehen. Seit 2017 gilt hierzulande das Entgelttransparenzgesetz. Wer vermutet, dass eine Kollegin oder ein Kollege des anderen Geschlechts in vergleichbarer Position mehr verdient, hat Anspruch auf eine Auskunft beim Arbeitgeber. Das gilt allerdings nur, wenn der Betrieb mehr als 200 Menschen beschäftigt und es mindestens sechs Personen des anderen Geschlechts gibt, die die gleiche oder eine vergleichbare Arbeit leisten. Das Gesetz fordert zudem Betriebe ab 500 Mitarbeitern dazu auf, regelmäßig selbst zu überprüfen, ob es ein Lohngefälle gibt – allerdings sind diese Prüfverfahren nicht verpflichtend.

Arbeitgeberpräsident Dulger kritisiert „Kontrollbürokratie“

Beim Arbeitgeberverband BDA stößt die neue EU-Richtlinie auf Kritik. „Bereits jetzt gibt es zur Gleichbehandlung am Arbeitsplatz viele Rechtsvorschriften und einen hohen Schutz vor Diskriminierung“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Viele EU-Mitgliedsstaaten hätten bereits Maßnahmen für eine Entgelttransparenz eingeführt.

„Mit der EU-Lohntransparenzrichtlinie hingegen wird keine einzige Ursache unterschiedlicher Bezahlung wirkungsvoll adressiert“, kritisierte Dulger. „Die europäischen Gesetzgeber haben eine Kontrollbürokratie geschaffen, die bestehende tarifvertragliche Regelungen ignoriert.“ Sie führe weder zu einer besseren Bezahlung noch zu einer stärkeren Akzeptanz europäischer Regelungen in der Breite der Bevölkerung.

„Es ist jetzt an der Bundesregierung, eine mittelstandsfreundliche und unbürokratische Umsetzung der Richtlinie zu gewährleisten“, forderte der Arbeitgeberpräsident. „Hier muss die Koalition ihre eigenen Beschlüsse im Koalitionsvertrag ernst nehmen – und auf unnötige Berichtspflichten verzichten sowie verbesserte Standortbedingungen für Arbeit in Deutschland schaffen“, so Dulger.

Nach der Zustimmung des EU-Rats hat die neue Richtlinie nun eine wichtige Hürde genommen. Jetzt müssen die Vorschriften noch im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden und treten dann in Kraft. Die Mitgliedsstaaten haben anschließend bis zu drei Jahre Zeit, die Richtlinie in ihrem nationalen Recht zu verankern.