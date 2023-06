Ampelkoalition legt fertigen Entwurf vor: Was im Heizungsgesetz steht

Frankfurt am Main. Den Klima- und Energiepolitikern im Bundestag wird es an diesem Wochenende nicht langweilig werden, dafür haben die Kollegen der Regierungskoalition gesorgt: Am Freitagmittag haben die Ampel-Fraktionen den Gesetzentwurf für das so lange und so heftig umstrittene Heizungsgesetz vorgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Änderungsanträge zum 170-seitigen Entwurf, den das Bundeskabinett Mitte April beschlossen hatte, umfassen inklusive Begründungen weitere 111 Seiten. Sie liegen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor – und kamen gerade noch rechtzeitig, damit sich vor der Anhörung am Montagmittag die Abgeordneten und die einbestellten Sachverständigen damit beschäftigen können und der Zeitplan eingehalten wird: „Womöglich bis zur Sommerpause, also Ende nächster Woche“ könne das Gebäudeenergiegesetz – so der offizielle Name – nun beschlossen werden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Nach den „langen Wochen“ der kontroversen Debatten darüber sei das gut.

Heizungsgesetz könnte schon Ende kommender Woche beschlossen werden

Die Opposition sieht das völlig anders: Die „maximal verkürzten Beratungen“ verletzten deren Recht auf Mitwirkung, klagt etwa der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann – und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht. Per Eilantrag will er die Abstimmung in der kommenden Woche verhindern. Die Koalition weist seine Beschwerde zurück. Für FDP-Fraktionschef Christian Dürr wurde ein praktikables Gesetz auf den Weg gebracht, das niemanden überfordere: „keine Verbote, keine Eingriffe ins Eigentum – aber dafür viele Technologien“. Die SPD-Fraktion erklärte, Klimaschutz und soziale Ausgewogenheit gingen jetzt Hand in Hand. Die Grünen sprachen von einem „Meilenstein für den Klimaschutz“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber was bedeuten die geplanten Änderungen wirklich für Neubauten, Bestandsgebäude, Mieter und Staatsförderung?

Im Überblick











Was für Neubauten gilt

Für Gebäude in Neubaugebieten soll die einfachste und klarste GEG-Regelung gelten. Neue Wohngebäude müssen über eine Heizung verfügen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Dafür kommen insbesondere Wärmepumpen in Frage, die mittels elektrischem Strom Umgebungswärme (Luft, Erdreich, Wasser) nutzen, um eine Heizung zu betreiben. Dabei wird angenommen, dass elektrische Energie zu zwei Drittel regenerativ ist, was derzeit aber in vielen Fällen noch nicht der Fall ist. Denn der Anteil der Erneuerbaren am Strommix in den öffentlichen Netzen lag im ersten Halbjahr bei knapp 58 Prozent.

Als zweite wichtige Energiequelle kommen Holz und Holzpellets in Frage. Sie sollen ebenfalls als erneuerbar gelten, obwohl beim Verbrennen von Holz gespeichertes CO₂ freigesetzt wird. Für Neubauten in bestehenden Wohngebieten gelten diese Regeln nicht. Hier können zumindest vorübergehend noch Gas- oder auch Ölheizungen eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bestandsgebäude: kein Zwang zum Austausch der Heizung

Für Immobilienbesitzer soll es keinen Zwang zum Austausch der Heizung geben, defekte Aggregate dürfen repariert und weiterbetrieben werden. Beim Heizungstausch gelten Übergangsfristen, um die Erneuerung im Heizkeller mit den kommunalen Wärmeplanungen zu verzahnen. Die Ampel plant, dass in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern Mitte 2026 ein örtlicher Wärmeplan vorliegen soll. Für kleinere Kommunen soll dies bis Mitte 2028 gelten. Erst wenn die Wärmeplanungen offiziell beschlossen sind, gilt die 65-Prozent-Regel. Sie kann neben der Wärmepumpe und Lösungen mit Holz theoretisch auch mit Gasheizungen erfüllt werden, sofern zwei Drittel des eingesetzten Gases erneuerbar sind, also etwa Biomethan. In der Übergangszeit (Anfang 2024 bis Mitte 2026/2028) ist der Einbau neue konventioneller Öl- und Gasheizungen weiterhin zulässig.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Will eine Kommune Wohngebiete künftig mit Wasserstoff versorgen, dürfen auch noch nach dem Inkrafttreten der Wärmepläne Gasheizungen installiert werden, müssen aber auf den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden können (H2ready). Ob es solche „Wasserstoffgebiete“ überhaupt geben wird, ist offen. Experten gehen davon aus, dass dies nur in kleinen Nischen möglich sein wird.

Eine großflächige Versorgung mit grünem Wasserstoff, der mittels Ökostrom gewonnen wird, gilt zumindest für die nächsten 15 Jahre als höchst unwahrscheinlich. Die H2ready-Variante sind deshalb finanziell eine riskante Angelegenheit, wenn nämlich der geplante Wasserstoffanschluss dann doch nicht kommt. Dies gilt gleichermaßen, sofern der Einbau einer Öl- oder Gasheizung in der Übergangszeit geschieht: Denn die Ampel will vorschreiben, dass in beiden Fällen schon von 2029 an zu 15 Prozent klimafreundlich geheizt wird. Bis 2035 soll der Anteil auf 30 Prozent und ab 2040 auf 60 Prozent erhöht werden. Das kann geschehen, indem an die Gas- oder Ölheizung eine Wärmepumpe angeflanscht wird, die dann einen großen Teil des Heizens übernimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alternativ sollen Nutzer Gaslieferverträge abschließen können, die die 65-Prozent-Vorgaben für den Erneuerbaren-Anteile erfüllen. Möglich wäre dies durch eine Beimischung von Wasserstoff, was aber nur in begrenztem Maß möglich ist. Ferner bietet sich Biomethan an, das aber bislang nur in kleinen Mengen und vor allem in Regionen mit intensiver Landwirtschaft zur Verfügung steht – damit wird derzeit gerade mal ein Prozent des gesamten Gasbedarfs gedeckt. Biomethan kann aus Getreide, Gülle oder Mist gewonnen werden. Die Potenziale für mehr Biogas sind begrenzt. Zudem ist Methan aus der Landwirtschaft erheblich teurer als Erdgas. Allerdings dürften auch die Kosten für Erdgas aus zwei Gründen massiv steigen: Die Bepreisung von CO₂-Emissionen soll in den nächsten Jahren deutlich nach oben gefahren werden. Ferner hat der Stadtwerkeverband VKU gerade davor gewarnt, dass die Anschlussdichte an das Gasnetz sinken wird, weil immer mehr Haushalte auf Wärmepumpen, Fernwärme oder Holz/Pellets umsteigen. Dadurch drohen weitere Aufschläge auf die Netzgebühren, die derzeit schon 20 Prozent des Gaspreises ausmachen.

All diese problematischen Punkte dienen als Begründung dafür, dass die Ampel-Koalition eine verbindliche Beratung für alle vorschreiben will, die nach Inkrafttreten des GEG per 1. Januar 2024 eine fossile Heizung installieren wollen. Unter anderem der Chef der Münchener Stadtwerke, Florian Bieberbach, hat vor Kostenfallen durch neue fossile Heizungen gewarnt. Aus der Union war denn auch wegen all der Restriktionen und Unwägbarkeiten bereits zu hören, dass das GEG eben nicht technologieoffen sei, sondern de facto doch wieder zur Wärmepumpe führe.

Mieter: Schutz vor starken Mieterhöhungen

Sie sollen vor starken Erhöhungen geschützt werden. Aus diesem Grund ist eine neue Modernisierungsumlage geplant. Mit folgendem Mechanismus: Zehn Prozent der Investitionskosten können auf die Mieten umgelegt werden – sofern der Vermieter eine Förderung in Anspruch nimmt. Er muss dabei den staatlichen Zuschuss von den umlegbaren Kosten abziehen. Zudem wird die maximal zulässige Mieterhöhung auf 50 Cent pro Quadratmeter gedeckelt.

Blick auf Neubau-Wohnungen im Berliner Bezirk Schöneberg. Mieter sollen vor zu starken Erhöhungen geschützt werden. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Werden beim Heizungstausch weitere Modernisierungsmaßnahmen angegangen (Austausch von Fenstern, Dämmung von Außenwänden und Decken) greift eine sogenannte Gesamtkappungsgrenze von drei Euro pro Quadratmeter. Zudem sind Härtefallregelungen geplant, die die Umlagefähigkeit von Investitionen begrenzen, und zwar falls die Miete 30 Prozent des Haushaltseinkommens übersteigt. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft (ZIA) hat bereits kritisiert, dass diese Regelungen die Modernisierung von Gebäuden bremsen könnten, da die Regelungen hohe finanzielle Belastungen für die Hauseigentümer bringen würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Förderung: 30 Prozent minimal, 70 Prozent maximal

Wer eine neue klimafreundliche Heizung installiert, soll eine staatliche Sockelförderung von 30 Prozent der Kosten erhalten. Um den Heizungstausch zu beschleunigen, gibt es bis 2028 zusätzlich 20 Prozent, danach wollen Rot-Grün-Gelb diese Komponente herunterfahren. Für Menschen mit einem Einkommen unter 40.000 Euro brutto pro Jahr kann es einen Bonus von weiteren 30 Prozent geben – etwa vier von zehn Eigenheimbesitzern liegen unter dieser Grenze.

Die verschiedenen Förderelemente können kombiniert werden, sie werden aber bei maximal 70 Prozent der Investitionskosten gedeckelt. Hinzu kommt, dass weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz mit 15 Prozent der Kosten gefördert werden. Die maximale Höhe der förderungsfähigen Investitionen soll bei 90.000 Euro liegen. Ferner hat sich das Trio darauf verständigt, dass es von der Staatsbank KfW günstige Kredite für Hauseigentümer geben soll, die weniger als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Gleiches soll für alte Menschen gelten. Und generell will man auch hier bei Härtefällen mehr Unterstützung gewähren.