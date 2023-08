Gewerkschaft über Mietenstopp: „Wir brauchen ein Sondervermögen von mindestens 50 Milliarden Euro“

Der Vorstoß der SPD-Fraktion, Mieterhöhungen bundesweit deutlich zu begrenzen, hat am Montag gemischte Reaktionen ausgelöst: Während sich die Immobilienwirtschaft entsetzt zeigte, können Mieterverbände und Gewerkschaften dem sogenannten „Mietenstopp“ durchaus etwas abgewinnen. „Es ist doch schon sehr – eigentlich müsste man sagen: zu – lange bekannt, dass sich viele Menschen die oft horrenden Mieten nicht leisten können“, sagte der IG-BAU-Vorsitzende Robert Feiger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und forderte zugleich weitere Schritte.

Bekanntgeworden war die Idee am Sonntag, einigen Medien lag eine Beschlussvorlage für die Fraktionsklausur in Wiesbaden vor. Die Fraktion plante demnach ein Maßnahmenpaket, das unter anderem Indexmieten beschränkt, Eigenbedarfskündigungen erschwert und die Definition von Mietwucher ausdehnt. In sich hat es vor allem die angedachte Verschärfung der Mietpreisbremse: Wie mehrere Medien berichteten, sollen Mieten in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt binnen drei Jahren maximal um sechs Prozent steigen, bislang sind 15 Prozent erlaubt.

Mit einem Mietenstopp gewinnt man vielleicht Wahlkämpfe, aber würgt den Wohnungsbau endgültig ab. Kai Warnecke, Präsident von Haus-und-Grund

Immobilienbranche ist entsetzt

Die Immobilienwirtschaft hält davon nichts: „Jegliche Regulierung, jede Deckelung wird nur dazu führen, dass in Deutschland keine einzige Wohnung mehr errichtet wird“, warnte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA). „Mit einem Mietenstopp gewinnt man vielleicht Wahlkämpfe, aber würgt den Wohnungsbau endgültig ab“, ärgerte sich Haus-und-Grund-Präsident Kai Warnecke gegenüber dem „Handelsblatt“. Weitere Verbände waren ebenso wie einige Ökonominnen und Ökonomen kaum milder gestimmt.

Die Branche befürchtet, dass die Aussicht auf geringere Renditen weitere Bauherren von der Errichtung von Wohnungen abschrecken könnte – in einer Zeit, in der schon die von der Bundesregierung angepeilten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr weit entfernt sind. Gebraucht würden vielmehr Programme, um den Wohnungsbau anzukurbeln, sagte deshalb etwa ZIA-Präsident Matthes und rief nach Entbürokratisierung, KfW-Krediten, einem Verzicht auf Abgaben sowie erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten, der sogenannte degressiven AfA.

Mietenstopp ist eher Zukunftsmusik

Wie aus einer weiteren Beschlussvorlage vom Montag hervorgeht, ist die deutliche Absenkung der Kappungsgrenze allerdings Zukunftsmusik: „Zeitnah“, so steht es im dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegenden Dokument, strebt auch die SPD-Fraktion die im Koalitionsvertrag vereinbarten maximal 11 Prozent Mietsteigerung binnen drei Jahren an. Im Zuge der ebenfalls in der Koalition vereinbarten Evaluation der Mietschutzregelungen will sich die SPD nun aber auch für den ambitionierteren Mietenstopp einsetzen.

Der Deutsche Mieterbund (DMB) begrüßte das am Montag: Sieben Millionen Menschen seien bereits durch ihre Wohnkosten überlastet, es drohten soziale Verwerfungen. „Es braucht jetzt handfeste Maßnahmen, die den Mieterinnen und Mietern sofort helfen“, sagte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) warf er erneut eine Blockadehaltung bei Mietrechtsthemen vor. Nicht einmal die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag seien bislang umgesetzt worden, beklagte Siebenkotten.

SPD-Fraktionsspitze will Mieterhöhungen stark begrenzen Die SPD-Fraktion fordert eine stärkere Kappung bei Mieterhöhungen. In der Ampel-Regierung ist allerdings die FDP für das Thema zuständig. © Quelle: dpa

IG BAU ruft nach mehr Geld für Wohnungsbau

„Mietsenkend wirkt auf jeden Fall auch der Bau von neuen Wohnungen“, betonte allerdings Gewerkschafter Feiger gegenüber dem RND. „Wir brauchen ein Sondervermögen von mindestens 50 Milliarden Euro, um genügend Sozialwohnungen bis zum Jahr 2025 zu bauen und weitere 22 Milliarden Euro noch in dieser Legislaturperiode, um auch Wohnungen zu erstellen, die bezahlbar sind“, sagte Feiger. Den Mietenstopp begrüßte er ausdrücklich, „der Mix aus beiden Vorschlägen wird sicherlich dazu führen, dass die soziale Schieflage abgemildert wird“.

Ob der Gewerkschafter damit insbesondere in der SPD Gehör findet, bleibt abzuwarten. Ein öffentliches Wohnungsbauprogramm, wie es auch die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang jüngst forderte, lehnt Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) unter Verweis auf die Schuldenbremse ab. Im SPD-Parteivorstand wirbt neuerdings aber Gustav Horn dafür, staatlicherseits in den kommenden fünf Jahren 50 Milliarden Euro in den Wohnungsbau zu investieren, bevorzugt über kommunale oder gemeinnützige Träger. „Die beste Möglichkeit wäre, das Programm komplett über höhere Steuern zu finanzieren“, schrieb der Wirtschaftsprofessor in einem Aufsatz für das Fachportal Makroökonom.

FDP ist skeptisch, plant aber keine Blockade

Zum Mietenstopp signalisierten Grünenpolitiker am Montag Zustimmung, die FDP zeigte sich deutlich skeptischer: „Ein bundesweiter Mietenstopp würde dem Wohnungsmarkt und Millionen von Mieterinnen und Mietern mehr schaden als nützen“, sagte der wohnungspolitische Fraktionssprecher Daniel Föst dem RND. In Berlin sei nach dem vergleichbaren Mietendeckel das Angebot an Mietwohnungen eingebrochen, „diese Mietenstopp-Ideologie hat nie und nirgends funktioniert“.

Ob er den Vorstoß deshalb ablehne, beantwortete Föst indes nicht – was womöglich dafür spricht, dass bei der bevorstehenden Klausur der Koalitionspartner Bewegung ins Mietrecht kommen könnte. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wollte den SPD-Vorstoß am Montag denn auch vor allem als Ermunterung in Richtung des liberalen Justizministers verstanden wissen. Es gehe um Punkte, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden und bei denen die Fraktion Notwendigkeiten sehe. „Sowohl die Fragen der Mietenpolitik und des Mietrechts spielen eine Rolle, als auch die Ergänzung durch eine aktive Wohnungsbaupolitik“, sagte der SPD-Fraktionschef bei der Fraktionsklausur in Wiesbaden.