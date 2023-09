Deutschland und der Glasfaserausbau: viel Ärger in der Branche – trotz Wachstum

Frankfurt am Main. Und er funktioniert doch – der Ausbau der Glasfasernetze für ein superschnelles Internet. Trotz aller Fährnisse. So verpflichtet sich die Firma Deutsche Glasfaser in einer beispiellosen Kooperationsvereinbarung ganz offiziell dazu, in Niedersachsen in den nächsten zwei Jahren zusätzlich mehrere Hunderttausend Haushalte zu erschließen.

Gleichwohl gibt es bundesweit viel Ärger in der Branche, dafür sorgt zunehmend der Platzhirsch Deutsche Telekom. Der Ruf nach Interventionen durch die Bundesregierung wird lauter.

„Wir wollen in Niedersachsen ein positives Signal setzen. Wir bekennen uns in einem Letter of Intent mit dem Land Niedersachsen dazu, bis Ende 2027 für zusätzlich 500.000 Haushalte das Glasfasernetz im eigenwirtschaftlichen Ausbau zu erschließen“, sagte Deutsche-Glasfaser-Chef Andreas Pfisterer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Eigenwirtschaftlich bedeutet: ohne staatliche Subventionen.

Im Gegenzug verpflichtet sich die Landesregierung nach Informationen des RND, unter anderem für eine Entbürokratisierung bei Genehmigungsverfahren zu sorgen – insbesondere wenn es dabei um ein neues Verlegeverfahren geht, das gerade vom Deutschen Institut für Normung (DIN) vorgestellt wurde. Beide Seiten wollen die Absichtserklärung am heutigen Mittwoch unterzeichnen.

Eine neue Norm soll dafür sorgen, dass der Ausbau schneller vorankommt

Die Branche fordert seit geraumer Zeit vehement neue Wege beim Tiefbau. Die DIN-Norm 18220 soll nun dazu beitragen, dass das Verlegen der Kabel deutlich billiger und schneller im Vergleich zur klassischen offenen Grabenbauweise wird. Es muss nicht mehr gebaggert und die Leitungen müssen in einer geringeren Tiefe im Erdboden versenkt werden. Solche Verfahren gibt es zwar schon länger, doch die Skepsis in Rathäusern und auch bei Baufirmen war bislang sehr groß.

Nach Pfisterers Worten hat die Deutsche Glasfaser bereits 450.000 Haushalte in Niedersachsen erschlossen und ist damit in drei Viertel aller Landkreise und in der Hälfte der kreisfreien Städte aktiv. „Mit den dann insgesamt 950.000 Haushalten haben wir in vier Jahren knapp 24 Prozent der niedersächsischen Haushalte erschlossen“, so Pfisterer.

Sein Unternehmen, das zu den Glasfaserpionieren hierzulande gehört, ist vor allem in ländlichen und kleinstädtischen Regionen unterwegs, die bislang bei den schnellen Datenleitungen unterversorgt sind.

Der Ausbau dieser digitalen Infrastruktur hat sich zuletzt beschleunigt. Aus einer aktuellen Studie des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko) geht hervor, dass Glasfaseranschlüsse bis ins Gebäude inzwischen bundesweit für rund 17 Millionen Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen verfügbar sind – das entspricht einer Quote von rund 35 Prozent.

Inflation und Fachkräftemangel setzen der Branche zu

Glasfaser macht Übertragungsgeschwindigkeiten von mehr als einem Gigabit (1000 Megabit) pro Sekunde möglich. Derzeit wird in den deutschen Haushalten im Schnitt noch mit weniger als 200 Megabit gesurft und gestreamt. Experten gehen aber davon aus, dass der Hunger nach Daten und hohen Downloadraten in den nächsten Jahren massiv steigen wird.

Dennoch ist die Breitbandwelt alles andere als heil. Die Inflation hinterlässt ihre Spuren, die Kosten für den Ausbau der Netze steigen, und es mangelt massiv an Fachkräften.

„Alle Unternehmen der Branche müssen mit dem Phänomen der Kostensteigerung fertigwerden“, sagte Pfisterer dem RND. Die Finanzierung seines Unternehmens sei für die kommenden Jahre gesichert, gleichwohl werde daran gearbeitet, die Aufwendungen zu drücken. Er geht indes davon aus, dass kleinere Anbieter, die mit einer ungünstigeren Finanzierung später an den Markt gekommen sind, es jetzt schwieriger haben: „Man kann deshalb nicht ausschließen, dass sich der Ausbau in bestimmten Regionen kurzfristig verlangsamt.“

Pfisterer betont aber zugleich, dass die Bereitschaft der Endkunden, für gutes Glasfaser zu bezahlen, weiterhin da sei. „Das sehen wir auch bei unserer Vorvermarktung, die Take-up-Rate ist sehr hoch.“ Bevor die Deutsche Glasfaser richtig loslegt, werden bereits Kunden akquiriert. Nur wenn innerhalb der dreimonatigen Vorvermarktungsphase in einer Kommune mindestens ein Drittel der Haushalte mitmacht, werden die Kabel auch tatsächlich verlegt.

Telekom als „größte Bedrohung“ für den bundesweiten Glasfaserausbau

Und dann gibt es für den Deutsche-Glasfaser-Chef noch ein ganz großes Problem: „Das Thema Deutsche Telekom ist sehr relevant, wenn man den flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser bis 2030 erreichen will.“ Es geht um den sogenannten Doppelausbau, den auch Breko-Geschäftsführer Stephan Albers „als größte Bedrohung“ für Gigabitanschlüsse im ganzen Land – das Ziel der Bundesregierung – bezeichnet.

Gemeint ist: Wo Telekom-Rivalen Glasfaserleitungen legen wollen, wird der Ex-Monopolist ebenfalls aktiv. Beim Breko sind inzwischen solche Fälle aus mehr als 220 Kommunen aktenkundig. Vielfach wurden Projekte von alternativen Anbietern gestoppt, weil es sich für die Unternehmen nicht mehr lohnt, die Kabel zu verlegen, wenn der Magenta-Riese dies ebenfalls plant.

Pfisterer gibt zu bedenken: „Hier muss man sich die Frage stellen, ob der Staat seine selbst gesetzte Aufgabe einer flächendeckenden Digitalisierung erfüllt, wenn die Telekom Doppelausbau betreibt beziehungsweise ankündigt und damit alternative Ausbauer schädigt und den Ausbau behindert.“

Als größter T-Aktionär sei der Bund hier unmittelbar in der Verantwortung. Er fügt hinzu: „Man muss sich überlegen, ob die Telekom missbräuchlich agiert, was nicht im Interesse der Allgemeinheit sein kann.“ Auch Albers fordert von der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur, „umgehend Gegenmaßnahmen“ zu ergreifen.