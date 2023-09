Global Wealth Report: 2022 war ein schlechtes Jahr für deutsche Sparer

München. Ludovic Subran spricht von den Finanzmärkten. „2022 konnte man nirgendwo in Deckung gehen“, stellte der Allianz-Chefvolkswirt zur Vorstellung des 14. Weltvermögensreports durch den Versicherungsriesen klar. Der misst, wie sich Geldvermögen privater Haushalte weltweit sowie in einzelnen Ländern entwickelt haben. „Das globale Geldvermögen privater Haushalte sank 2022 um 2,7 Prozent“, stellte Subran klar. Das sei der stärkste Rückschlag seit der Weltfinanzkrise 2008 gewesen, die damals einen dreifach stärkeren Rückgang gebracht hatte. In Deutschland sah es zuletzt dagegen schlimmer aus. Deutsche Sparer haben 2022 fast fünf Prozent an Bruttowertverlust (ohne private Schulden) hinnehmen müssen. Das war sogar mehr als seinerzeit 2008 mit 4,5 Prozent minus.

Inklusive Inflation sind deutsche Sparer sogar verglichen mit der Zeit vor Pandemie 2019 mit ihren Geldvermögen unter Wasser. 2,2 Prozent beträgt das Minus auf dieser Basis, bedauert Subran. Zieht man noch private Schulden ab, liegt Verlust an Finanzvermögen netto bei gut acht Prozent.

„Jahrelang haben sich Sparer über Nullzinsen beschwert, doch der wahre Feind ist die Inflation“, stellt der Allianz-Chefvolkswirt klar. Für das laufende Jahr erwarten er und seine Kollegen zwar weltweit wieder einen Anstieg privater Geldvermögen um etwa sechs Prozent. Dem stehe aber eine ähnlich hohe Inflationsrate gegenüber. Für Deutschland sagen die Experten dagegen 2023 nur ein um gut drei Prozent höheres Geldvermögen voraus, das durch die Inflation erneut mehr als aufgefressen werden dürfte. „Der Kampf gegen die Inflation hat für Sparer gerade erst begonnen“, warnt Allianz-Vermögensspezialist Arne Holzhausen.

In dieser Situation ist es ein schwacher Trost, dass Deutsche im Urteil der Fachleute zunehmend intelligenter sparen, indem sie immer mehr auf Aktien und vor allem Fonds setzen. Weil deutsche Sparer in dieser Hinsicht international aber lange Nachzügler waren, würden sie im Schnitt immer noch vergleichsweise konservativ anlegen.

In den Allianz-Report fließen Wertpapiere, Bankguthaben, Versicherungen und Pensionen, aber keine Immobilienvermögen oder künftige staatliche Rentenansprüche ein. Am stärksten gelitten mit einem Minus von global gut sieben Prozent haben 2022 dabei Wertpapiere, gefolgt von Versicherungen und Pensionen mit 4,6 Prozent Rückgang. Abgeschwächt wurden die Rückgänge durch weltweit um sechs Prozent höhere Bankeinlagen, was aber unter dem Strich einen Verlust von Geldvermögen nicht mehr verhindern konnte. Insgesamt gingen global so gerechnet Finanzwerte von 6,6 Billionen Euro verloren bei einem gesamten Geldvermögen privater Haushalte von weltweit noch 233 Billionen Euro.

Deutsche Geldvermögen global auf Rang 19

In der Länderstatistik rangieren Deutsche dabei mit im Schnitt 63.450 Euro Geldvermögen auf Rang 19, was sich seit 20 Jahren nicht verändert hat. An der Spitze liegen 2022 US-Amerikaner mit im Schnitt über 250.000 Euro auf der hohen Kante vor Schweizern (239.000 Euro). Gerechnet ist das jeweils netto nach Abzug privater Schulden.

Solche Durchschnittswerte sagen aber noch lange nicht, wie gleich Geldvermögen in einzelnen Ländern verteilt sind. Deutschland sticht dabei seit langem im Reigen der Industrieländer mit großer Ungleichheit hervor. An der hat sich laut Allianz-Report seit 20 Jahren auch kaum etwas geändert. „Die Mehrheit der deutschen Sparer braucht Hilfe von der Politik“, folgert Subran. Je schneller eine neue Riesterrente 2.0 komme, desto besser. Der Allianz-Chefvolkswirt fürchtet allerdings, dass das erst einmal ein frommer Wunsch bleibt.

Im globalen Maßstab war einer der wenigen Lichtblicke im Anlegerjahr des Schreckens 2022, dass sich die Vermögenslücke zwischen entwickelten Industrie- und Schwellenländern erstmals seit 2016 wieder verringert hat. Das sei aber nicht einer neuen Stärke von Entwicklungsländern, sondern einer seltenen Schwäche der Industrienationen geschuldet, stellten die Allianz-Experten klar. Auf Sicht seien Schwellenländer voraussichtlich die Verlierer einer voranschreitenden Deglobalisierung.