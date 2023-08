Vermögen pro Erwachsener: Schweiz auf Platz eins – Deutschland belegt Platz 16

Gemessen am Vermögen pro Erwachsenem liegt die Schweiz mit 685.230 Dollar weiterhin an der Spitze, gefolgt von den USA. Deutschland kommt mit durchschnittlich 256.180 Dollar auf Platz 16. Das ergab die am Dienstag veröffentlichte gemeinsame Vermögensstudie der Credit Suisse und der UBS.

© Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration