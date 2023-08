Das griechische Wirtschaftswunder

Athen. Die Stimmung könnte besser kaum sein: Der allmonatlich von griechischen Forschungsinstitut IOBE ermittelte Geschäftsklimaindex stieg im Juli auf 111,1 Punkte. In Deutschland dagegen fiel der vergleichbare IFO-Index auf 87,3 Zähler. Während sich die Lage der deutschen Wirtschaft verdüstert und die Erwartungen immer pessimistischer werden, herrscht in Hellas Euphorie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zuversicht ist begründet. Die Europäische Zentralbank (EZB) prognostiziert Griechenland für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent. Im Durchschnitt der Euro-Zone erwartet man nur 1,1 Prozent. Bereits 2022 legte das griechische Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,9 Prozent zu. Im Jahr davor waren es sogar 8,4 Prozent. Eine Rezession ist nicht in Sicht. Kein anderes Land der Währungsunion hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren seine Schuldenquote so schnell gesenkt wie Griechenland. Auch die Konsolidierung des Staatshaushalts kommt voran: Im Primärhaushalt, der den Schuldendienst ausklammert, erwirtschaftete Griechenland in den ersten sechs Monaten einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro, gegenüber einem Defizit von 3,4 Milliarden im Vorjahreszeitraum. „Griechenland ist nicht länger das Schwarze Schaf Europas“, stellte Wirtschafts- und Finanzminister Kostis Chatzidakis kürzlich zufrieden fest.

Beeindruckendes Comeback

Das Comeback ist umso beachtlicher, als Griechenland während der Schuldenkrise in den 2010er Jahren mehrfach kurz vor dem Staatsbankrott stand. Mit Hilfskrediten von fast 289 Milliarden Euro bewahrten die Euro-Partner und der Internationale Währungsfonds das Land damals vor der Pleite. Im Gegenzug musste Athen ein drakonisches Sparprogramm durchziehen. Es trieb das Land in die tiefste und längste Rezession der Nachkriegszeit: Zwischen 2010 und 2016 verlor Griechenland ein Viertel seiner Wirtschaftskraft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Davon hat sich das Land bis heute nicht erholt. Das BIP lag im vergangenen Jahr mit 208 Milliarden Euro immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau von 238 Milliarden. Das spüren auch die Menschen. Die Reallöhne lagen nach Berechnungen der Statistikbehörde Elstat im vergangenen Jahr nur bei 71 Prozent des Vorkrisenniveaus. Seit 2009 haben die Erwerbstätigen also rund ein Drittel ihrer Kaufkraft verloren.

Die Schuldenbremse bremst zu viel In Deutschland wird seit Jahren zu wenig investiert. Das liegt an einem Weltbild, das Schulden als schlecht abstempelt, findet RND-Autor Tim Szent-Ivanyi. Zum Beispiel bei Klimaprogrammen könnte sich das rächen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Zahlreiche überfällige Reformen umgesetzt

Das Beispiel Griechenland zeigt aber auch, dass in jeder Krise Chancen liegen. Unter dem Druck der Geldgeber mussten die Athener Regierungen in den Jahren 2010 bis 2018 zahlreiche überfällige Reformen umsetzen. Vor allem Wettbewerbshindernisse wurden abgebaut. Mit dem Wahlsieg der konservativen Nea Dimokratia (ND) und dem Amtsantritt des Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis im Sommer 2019 gewann das Reformtempo noch einmal deutlich an Dynamik. Mitsotakis senkte die Unternehmenssteuern von 29 auf 22 Prozent. Die Investitionen stiegen daraufhin seit 2019 um 44 Prozent.

Die Politik des konservativen Premiers ist wirtschaftsfreundlich, hat aber zugleich eine starke soziale Komponente. Mitsotakis entlastete die Arbeitnehmer mit niedrigeren Einkommensteuern und Sozialversicherungsbeiträgen und erhöhte den staatlichen Mindestlohn in mehreren Schritten von 650 auf 780 Euro. Seit 2019 stieg die Zahl der Jobs von 2,2 auf 2,6 Millionen, die Arbeitslosenquote fiel von 17,3 auf 11,1 Prozent. Große Fortschritte macht Griechenland auch bei der Digitalisierung. Die Zahl der digitalen Transaktionen zwischen Bürgern und Verwaltung stieg von 34 Millionen im Jahr 2019 auf 1,2 Milliarden im vergangenen Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wählerinnen und Wähler honorierten die Fortschritte bei den Parlamentswahlen im Juni: Die ND wurde wiedergewählt und verfügt im neuen Parlament über eine absolute Mehrheit von 158 der 300 Mandate, der 55-jährige Mitsotakis kann seine Einparteienregierung für die nächsten vier Jahre fortsetzen. Angesichts des desolaten Zustands der linken Oppositionspartei Syriza, die bei der Wahl von 31,5 auf 17,8 Prozent abstürzte, ist aus heutiger Sicht auch nicht zu erkennen, wer Mitsotakis 2027 eine dritte Amtszeit streitig machen könnte. Das einst als unregierbar geltende Griechenland gehört heute zu den politisch stabilsten Staaten in der EU.

Es geht nicht ohne Schuldenbremse In Deutschland werden Milliarden investiert. Geld ist aber meist nur ein Teil der Lösung. Würde eine Aufweichung der Schulden­bremse wirklich etwas ändern? RND-Autor Stefan Winter ist skeptisch. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Griechenlands Schulden gelten mittlerweile als tragfähig

Aber es gibt auch Probleme. Das größte sind die Schulden. Griechenland hat seine Schuldenquote zwar von 206,3 Prozent des BIP im Jahr 2020 auf 168,3 Prozent Ende des ersten Quartals 2023 senken können, auch dank vorzeitiger Tilgung von Hilfskrediten. Aber die Quote ist immer noch die höchste in der EU. Dennoch gelten Griechenlands Staatsschulden als tragfähig, denn der Großteil liegt bei öffentlichen Gläubigern wie dem Euro-Stabilitätsfonds ESM. Die Zinsen sind niedrig, und die Laufzeiten der Hilfskredite reichen bis ins Jahr 2070.

Vor allem wegen der hohen Verschuldung bewerten die vier großen, von der EZB anerkannten Ratingagenturen Moody‘s, Standard & Poor‘s, Fitch und DBRS Griechenland als einziges Land der Euro-Zone als nicht investitionswürdig. Das könnte sich allerdings schon bald ändern. Die japanische Ratingagentur R & I und die deutsche Agentur Scope haben Griechenland in den vergangenen Wochen bereits in die Liga der investitionswürdigen Schuldner heraufgestuft. Finanzmarktbeobachter erwarten, dass zwei der vier großen Agenturen bis zum Jahresende nachziehen und dem Land das begehrte Gütesiegel Investmentgrade verleihen.

Dann würden griechische Staatsanleihen auch für institutionelle Investoren handelbar, die diese Papiere wegen ihres schlechten Ratings bisher nicht kaufen können. Damit würden sich nicht nur die Refinanzierungsmöglichkeiten des griechischen Staates verbessern. Auch griechische Unternehmen könnten sich dann am Kapitalmarkt zu günstigeren Konditionen Geld leihen und mehr investieren. Das ist der Schlüssel für ein nachhaltiges Comeback des einstigen Krisenlandes. Die Investitionen sind zwar unter der Regierung Mitsotakis stark angestiegen. Aber mit einem Anteil von 14 Prozent am BIP liegen sie immer noch weit unter dem EU-Durchschnitt von 23 Prozent.