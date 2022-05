Größter Auftrag der Unternehmensgeschichte: Siemens baut in Ägypten Bahnnetz aus

NRW-Sozialminister Laumann: „Keine Spielräume für finanzielle Entlastung in der Pflegeversicherung“

Karl-Josef Laumann kandidiert am Wochenende erneut für den Vorsitz des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA und will auch dem nächsten NRW-Kabinett wieder angehören. Im RND-Interview erklärt er, warum das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Pflege zwar nachvollziehbar ist, aber auch zu neuen Problemen führt. Außerdem geht es um die Frage, was alte Politiker besser als junge können.