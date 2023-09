Machtspiele um E-Autos: Künftig Strafzölle in Großbritannien?

Frankfurt am Main. Die Sache mit dem Brexit ist noch nicht vorbei. Jetzt geht es um die Spätfolgen. Die EU-Autobauer schlagen Alarm. Sie befürchten, dass sie massiv Marktanteile bei Elektroautos in ihrem wichtigsten Exportland verlieren: im Vereinigten Königreich (UK). Dahinter stecken Machtspiele mit ungewissem Ausgang.

Bei den Scheidungsverhandlungen mit den Briten wurde unter anderem vereinbart, dass von Anfang 2024 an bei E-Pkw strengere Regeln gelten. Mindestens 45 Prozent des Werts der Fahrzeuge soll dann aus der Europäischen Union oder aus Großbritannien stammen. Wird diese Quote für die „Ursprungsregeln“ (Rules of Origin) nicht erreicht, werden in der EU gebaute Fahrzeuge beim Export über den Ärmelkanal mit einem Strafzoll belegt. Die Stromer würden sich um 10 Prozent verteuern.

Es sei praktisch unmöglich, bis Januar die Ursprungsregeln zu erfüllen, teilte der Dachverband der europäischen Autohersteller (ACEA) am Montag mit. Das wichtigste Punkt: Die teuersten Komponenten der E-Fahrzeuge sind ihre Batterien. Deren Fertigung wird von chinesischen Unternehmen beherrscht. Die deutschen Hersteller (Volkswagen, BMW, Mercedes), die Renault-Gruppe oder der Stellantis-Konzern (Peugeot, Opel und andere) sind von Zulieferungen aus der Volksrepublik abhängig.

„Eine Erhöhung der Verbraucherpreise für europäische Elektrofahrzeuge zu einem Zeitpunkt, da wir gegen starke internationale Konkurrenz um Marktanteile kämpfen müssen, ist der falsche Schritt, sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer Hinsicht“, sagte Luca de Meo, ACEA-Präsident und Renault-Chef.

Fast ein Viertel der E-Auto-Exporte aus der EU ging nach UK

Fast ein Viertel aller EU-Exporte von Elektroautos ging vorigen im Jahr nach UK. Dort hatten die Stromer von Volkswagen, BMW und Co einen Marktanteil von fast 50 Prozent. So steht es laut Finanzdienst Bloomberg in Papieren der Autobauer. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die britischen Importe aus China 2022 stark angestiegen sind und mittlerweile etwa ein Drittel der Verkäufe ausmachten – obwohl auf die E-Autos aus Fernost bereits ein Strafzoll von 10 Prozent erhoben wird. Sollte für EU-Fahrzeuge derselbe Aufschlag erhoben werden, würden diese den Kürzeren ziehen, heißt es.

Damit wird die Angelegenheit pikant. Denn Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat unfaire Subventionen des chinesischen Staats für die dortigen E-Autobauer beklagt. Die Kommission hat eine Prüfung eingeleitet. Valdis Dombrovskis, Kommissions-Vize und EU-Chefunterhändler für Handelsfragen, warnte just am Montag während seiner China-Reise, dass die Union bei der Wahrung eines fairen Wettbewerbs künftig energischer vorgehen werde.

De Meo betont derweil, dass die Strafzölle für die EU-Autobauer Umsatzeinbußen von 4,3 Milliarden Euro in drei Jahren zeitigen würden. 480.000 E-Autos würden weniger verkauft. Und er beteuert, es würden bereits massive Investitionen in eine europäische Batterie-Lieferkette getätigt, aber man benötige mehr Zeit, sie aufzubauen, um die Ursprungsregeln zu entsprechen. Er verlangt mit hoher Dringlichkeit, die bislang bestehenden laxeren Bestimmungen um drei Jahre zu verlängern. Stellantis droht bereits mit der Schließung britischer Werke, wenn die Brexit-Bestimmungen nicht neu verhandelt würden.

Seit Jahresbeginn gibt es hinter den Kulissen Verhandlungen

Dass diese Forderungen gerade jetzt kommen, ist kein Zufall. Diese Woche sind Handelsgespräche zwischen EU und UK geplant. Allerdings ist das Thema keineswegs neu. Seit Jahresbeginn finden hinter den Kulissen Verhandlungen statt. Im Frühsommer soll sich der britische Premier Rishi Sunak direkt an Kanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt haben, um die Verlängerung um drei Jahre zu erreichen. Zuvor hatte die britische Wirtschafts- und Handelsministerin Kemi Badenoch wissen lassen, eine Einigung werde demnächst erzielt.

Die EU-Kommission stellte sich bislang allerdings quer. Maros Sefcovic, Kommissions-Vize und für den Green-Deal zuständig, machte vor einiger Zeit deutlich: „Wir befürchten, dass wir in drei Jahren die gleiche Diskussion haben werden wie jetzt, wenn wir in dieser Frage weich werden.“ Dahinter steckt nicht nur die Vermutung, dass der teure Aufbau von Batteriewerken in der EU verschleppt wird. Es geht auch darum, dass die britische Seite für eine dreijährige Frist-Verlängerung eine Gegenleistung verlangen wird und das Paket der EU-UK-Handelsverträge aufgeschnürt dafür werden müsste, was die Kommission mit aller Macht verhindern will.