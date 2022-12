Deutschland und seine Straßen und Schienen: Wie viel Vorfahrt bekommt der Klimaschutz?

Das Verkehrsministerium will in einem „Infrastrukturdialog“ klären, wie es mit dem Bundesverkehrswegeplan weitergeht. Grüne und Umweltschützer machen sich dafür stark, dass der Klimaschutz beim wichtigsten Instrument für die Verkehrsplanung Priorität haben soll. Juristen halten eine Umorientierung auch kurzfristig für machbar.

Frankfurt am Main. Schon allein der Name macht deutlich, dass es um etwas Monströses geht: Der Bundesverkehrswegeplan, kurz: BVWP, umfasst mehr als 1700 Projekte und Investitionen von 270 Milliarden Euro. Am Mittwoch startet ein „Infrastrukturdialog“, der klären soll, wie es mit dem wichtigsten Planungsinstrument für den Verkehr weitergeht, wo neue Straßen asphaltiert, Schienen verlegt und Wasserwege angelegt werden. Grüne und Umweltschützer wollen das Monster zähmen: Der BVWP soll endlich in Richtung Klimaschutz ausgerichtet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Schlagzeilen sorgt der Wegeplan regelmäßig, wenn neue und/oder breitere Straßen auf die Agenda kommen. Zum Beispiel der Ausbau der Autobahn 5 bei Frankfurt auf zehn Spuren, was die Stadtregierung vehement ablehnt. Die Verbreiterung der A 23 im Hamburger Nordosten auf sechs Fahrbahnen, wogegen Bürgerinitiativen angehen. Oder die umstrittene Ortsumfahrung der Bundesstraße 61 zwischen Bielefeld und Gütersloh. Im Großraum Hannover soll im Norden die A 2 acht Spuren bekommen, im Süden eine neue Trasse für die B 65 und in Stöcken eine Hochstraße entstehen.

Umwelt- und Klimaschutz ist Hauptstreitpunkt

Der aktuelle BVWP hat eine Gültigkeitsdauer von 2016 bis 2030. Die Ampelkoalition hat beschlossen, dass es einen „Dialogprozess“ über seine Zukunft geben soll. Zum virtuellen Auftakt am Mittwoch sind sage und schreibe mehr als 160 Organisationen geladen. Ziel der Mammutveranstaltung: ein Verständnis „für den Status quo und die kurzfristig bereits laufenden Planungsprozesse“ zu schaffen und „eine möglichst konsensuelle Perspektive auf die zukünftige Ausrichtung“ des BVWP zu erarbeiten, so das Ministerium auf Anfrage des RND. Heere Ziele, die dann in etwas noch Größeres, nämlich den Bundesverkehrswege- und Mobilitätsplan 2040 münden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fest steht bereits jetzt, dass der Umwelt- und Klimaschutz der Hauptstreitpunkt sein wird. Das Haus von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) macht schon einmal klar, dass bereits im bestehenden Plan für die Verkehrswege des Bundes die Ökologie berücksichtigt werde. Man habe bereits geplante Investitionen „soweit wirtschaftlich vertretbar und umsetzbar zugunsten der umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße verschoben“, so das Ministerium.

Von Umweltschützern kommen vehemente Einsprüche: „Schon viel zu lange leistet sich Deutschland eine Infrastrukturplanung, die ein Wünsch-dir-was-Programm einzelner Politikerinnen und Politiker ist statt eines strukturierten Zukunftsplans. Sowohl Ziele des Klimaschutzes und des Erhalts der Biodiversität als auch klassische verkehrliche Ziele wie Erhalt und Ertüchtigung eines Kernnetzes werden in den Planungen nach wie vor kaum berücksichtigt“, sagte Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte des BUND, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Prognosewerte im Schnitt 33 Prozent zu hoch

Auch Julia Verlinden, Vizefraktionschefin der Bundestags-Grünen, fordert: „Der Dialogprozess muss, wie im Ampelkoalitionsvertrag vereinbart, eine Neupriorisierung der Vorhaben im geltenden Bundesverkehrswegeplan zum Ergebnis haben. Daran werden wir Verkehrsminister Wissing messen und sind guter Dinge, dass der Prozess entsprechend ausgestaltet wird“, sagte Verlinden dem RND. Klimaziele würden wir nur mit einer Mobilitätswende erreicht. „Dazu gehört ein deutlicher höherer Anteil von Güter- und Personenverkehr auf der Schiene. Deswegen müssen wir unsere begrenzten Ressourcen auf Mobilitätswendeprojekte fokussieren“, sagte die Grünen-Politikerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Rechtsgutachten der renommierten Kanzlei Becker-Büttner-Held im Auftrag der Denkfabrik Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität zielt in die gleiche Richtung. Obgleich der Verkehr ein großer Mitverursacher von CO₂-Emissionen sei, „ist der BVWP nicht an den gesetzlich vorgeschriebenen Klimaschutzzielen ausgerichtet, sondern schreibt das historische Verkehrsaufkommen ohne Differenzierung nach Klimaschädlichkeit fort“, heißt es in dem Papier. Die Planungen seien an Hochrechnungen der „erwarteten zukünftigen Nachfrage“ orientiert.

Wobei solche Prognosen häufig auch noch falsch sind. Das hat ein Team des Instituts für Verkehrsplanung und Straßenverkehr an der TU Dresden herausgefunden. Eine Auswertung von Vorhersagen für Sachsen zeige, „dass die Prognosewerte fast immer zu hoch waren (im Durchschnitt 33 Prozent)“. Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass das Überschätzen kein Einzelphänomen ist, sondern bundesweit auftritt. Denn die Pläne würden ohne eine hinreichende Evaluation früherer Investitionen einfach fortgeschrieben. Der aktuelle BVWP sei nur ein Beispiel dafür.

Warum ist es so schwierig, autofreie Innenstädte zu schaffen? In den Innenstädten der Zukunft sollten weniger Autos unterwegs sein als heute, darin sind sich alle Expertinnen und Experten einig. Doch Projekte für weniger PKW-Verkehr scheitern immer wieder vor Gericht und müssen rückgängig gemacht werden. Wo liegen die Hindernisse auf dem Weg zur Verkehrswende – und wie überwindet man sie? Jetzt mit RND+ lesen

Forderung: Erhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur

Das Gutachten von Becker-Büttner-Held bemängelt überdies, dass das Verfahren zur Aufnahme von Projekten in den BVWP nicht transparent genug sei, es bedürfe daher einer „vollständigen Revision“. Zumal das zentrale Bewertungsprinzip der Kosten-Nutzen-Analyse den Klimaschutz nur ungenügend berücksichtige, und die Auswahl der Projekte nicht nach sachlichen Kriterien geschehe. „Die Projektauswahl ist vielmehr eine politische Entscheidung.“

Für Hilgenberg ist denn auch klar: „Die Bundesregierung muss ihre bisherige Praxis verändern und statt des Baus weiterer Autobahnen und Bundesstraßen, den Erhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur in den Mittelpunkt des Handelns stellen.“ Zum Einhalten der Klimaziele sei „die Streichung aller Straßenprojekte nötig, welche die Treibhausgasemissionen erhöhen und wertvolle Naturräume zerstören oder erheblich beeinträchtigen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fahrradlobbyistin kontra Taxifahrer: Wie lösen wir Konflikte im Stadtverkehr? In Hannover haben sich minutenlang eine Radfahrerin und eine Autofahrerin blockiert, weil beide auf ihrem vermeintlichen Vorfahrtsrecht beharrten. Warum nimmt die Aggression zwischen Auto und Zweirad so zu? Und wie sollte man selbst reagieren, wenn man in diese Situation kommt? Ein Doppelinterview mit einer Fahrradlobbyistin und einem Taxifahrer. Jetzt mit RND+ lesen

BVWP soll Beitrag zum Klimaschutz leisten

Neben dem BUND haben sieben weitere Umweltorganisationen dazu aufgefordert, einen grundlegend reformierten Bundesmobilitätsplan 2040 aufzustellen, „der alle Verkehrsträger integriert und sämtliche verkehrspolitischen Maßnahmen einbezieht“. Dann könnte es beispielsweise so weit kommen, dass Schienenstränge ausgebaut werden, wenn in einer Region Engpässe im Straßennetz drohen.

Zuvorderst müsse aber der bestehende BVWP 2030 so modifiziert werden, dass er seinen Beitrag zu den Klimazielen leistet. Nach Ansicht von Becker-Büttner-Held ist das auch kurzfristig möglich, da der Bund die Finanzierung der Projekte im BVWP verantworte, was ihm ermögliche, die Vorhaben „unabhängig vom Planungsstadium anzuhalten“. Es müsse neu priorisiert werden. „Insbesondere der Vorrang der Schiene vor der Straße und die Substanzerhaltung vor dem Aus- und Neubau sind zu verankernde Grundpfeiler der Infrastrukturplanung“, betonen die Juristen.