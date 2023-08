Grundeinkommen: So einfach ist das mit der Utopie nicht

Das bedingungslose Grundeinkommen erinnert bisweilen an eine linke Utopie: Im Kapitalismus seien die Lohnabhängigen auf Lohnarbeit angewiesen, im Kommunismus könnten sie hingegen morgens jagen, mittags fischen und abends Viehzucht betreiben, oder es auch nicht tun, versprach Karl Marx vor fast 180 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute soll das Grundeinkommen zwar nicht den Kapitalismus abschaffen. „Ohne Existenzangst im Nacken arbeiten Menschen motivierter und selbstbestimmter“, verspricht aber auch die Initiative „Mein Grundeinkommen“ – die nun jubelt, weil Rechnungen des DIW angeblich belegen, dass der Staat allen Erwachsenen 1200 und Kindern 600 Euro im Monat überweisen könnte.

DIW-Studie macht ausdrücklich Einschränkungen

Doch das DIW beschränkt sich ausdrücklich auf die Berechnung des sogenannten Erstrundeneffekts, also auf das, was unmittelbar nach der Einführung mit den Staatsfinanzen passieren würde. Außen vor bleibt, was danach passiert. Womöglich merken Menschen dann, dass sich insbesondere geringbezahlte Jobs an Supermarktkassen oder in Reinigungsdiensten nicht lohnen, wenn man ohnehin 1200 Euro im Monat überwiesen bekommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dieser Zweitrundeneffekt ist kaum zu kalkulieren: Steigen die Löhne für Geringverdienende exorbitant an, damit die Jobs überhaupt erledigt werden? Was passiert dann mit der Inflation, die den Gegenwert der 1200 Euro erheblich schmälern würde? Und muss dann wieder das Grundeinkommen steigen, damit es das versprochene sorgenfreie Leben garantiert?

Das sind nur drei der zahlreichen Fragen, die beim bedingungslosen Grundeinkommen offen bleiben – und die davon zeugen, dass eine Utopie nicht einfach mit einer monatlichen Überweisung realisiert werden kann.