Neue Geschäftsbedingungen: Riskieren Sie keine Kontokündigung!

Wenn Banken von ihren Kunden die Zustimmung zu neuen Geschäftsbedingungen fordern, legen viele den Brief genervt beiseite. Tun Sie das nicht, warnt unser Kolumnist Hendrik Buhrs in seiner Kolumne „Der Haushälter“. Wer nicht reagiert riskiert Konsequenzen - und es gibt einen besseren Weg.

Im Onlinebanking oder per Post - manchmal schreibt Ihnen die Bank, dass Sie bitte neuen Geschäftsbedingungen (AGB) zustimmen mögen. Das kommt so plötzlich wie ungelegen, und viele Kunden machen daraufhin: gar nichts. Die Bank wird sich schon irgendwann melden, denkt man sich.

Das Problem: Die Bank meldet sich tatsächlich irgendwann nochmal, aber womöglich mit einem Kündigungsschreiben. Die Sparkasse Köln-Bonn, eine der größten des Landes, kündigte soeben 38.000 Kunden die Konten, von denen sie bisher kein grünes Licht für aktuelle AGB bekommen hat. Landauf, landab verfahren Banken und Sparkassen ähnlich.

Anlass ist ein Gerichtsurteil. Der Bundesgerichtshof hatte schon 2021 die Praxis für unzulässig erklärt, dass Banken neue Konditionen bloß ankündigten, aber keine ausdrückliche Zustimmung der Kunden einholten. Genau die wollen die Banken jetzt.

Dürfen Geldhäuser denn einfach kündigen? Kurze Antwort: Ja. Entgegen einem häufigen Missverständnis kann sich eine Bank ihre Kunden aussuchen. Eine Ausnahme ist das Basiskonto, das ist aber ein ganz anderes Konstrukt als das, das Sie in aller Regel nutzen - unter anderem ohne Kontoüberziehung. Auch die Sparkassen müssen in manchen Bundesländern jedem ein Konto anbieten. Bisher ist aber unklar, ob das auch gilt, wenn Kunden und Bank sich nicht aufs Kleingedruckte einigen können, also die AGB.

Normale Girokonten darf die Bank mit einer zweimonatigen Frist kündigen. So weit sollten Sie es nicht kommen lassen, falls auch Ihre Hausbank gerade hinter Ihnen herlaufen sollte.

Ellenlange Klauseln sind natürlich schwer zu überblicken. Allerdings sind die Kostenrisiken beim Girokonto überschaubar. Mein Vorschlag: Stimmen Sie den AGB erstmal zu, statt einen Rauswurf zu provozieren. Im schlimmsten Fall kündigen Sie halt später selbst, wenn es Ihnen zu teuer geworden ist, und wechseln in Ihrem Tempo. Kundenseitig beträgt die Kündigungsfrist nämlich nur einen Monat. Und das Preisverzeichnis der neuen Bank überfliegen Sie deutlich schneller als die langen AGB.

Hendrik Buhrs ist Geldanlageredakteur bei „Finanztip“ und kümmert sich an dieser Stelle ums Haushalten. Weitere Tipps gibt er in seinen Ratgebern und dem wöchentlichen Newsletter (finanztip.de/newsletter). Alle bisherigen Kolumnenbeiträge finden Sie hier.