Gute Wirtschaftsentwicklung in den USA: auf Werbetour für „Bidenomics“

Die Lage ist besser als die Stimmung. Wenn die Amerikaner in diesen Wochen in Urlaub fahren, plagen sie große Sorgen: Zwei Drittel sehen nach einer Pew-Umfrage die Inflation als größtes Problem ihres Landes. Bei den Wählern der Republikaner, deren Politiker eifrig Untergangsszenarien befeuern, sind es sogar 77 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei hält schon der erste Tankstopp eine positive Überraschung bereit: Eine Gallone (3,8 Liter) Normalbenzin kostet derzeit im Landesschnitt 3,60 Dollar. Das sind fast 80 Cent weniger als vor einem Jahr. Der Anstieg der US-Konsumentenpreise hat sich binnen Jahresfrist im Juni von 9 immerhin auf 3 Prozent verlangsamt. Der Arbeitsmarkt brummt. Gerade hat die Investmentbank Morgan Stanley ihre Wachstumsprognose fürs erste Halbjahr von 0,5 Prozent auf 1,9 Prozent hochgesetzt.

In der öffentlichen Wahrnehmung dringt Biden nicht durch

„Das ist kein Zufall“, jubelt Joe Biden: „Das ist die Wirkung meiner Wirtschaftspolitik.“ Selbstbewusst hat der Präsident seine billionenschweren Gesetzespakete zur Abfederung der Corona-Folgen, zur Erneuerung der Infrastruktur und Förderung des Klimaschutzes „Bidenomics“ getauft. Statt wie die Republikaner die Steuern für Reiche zu senken und auf einen fraglichen Trickle-down-Effekt zu setzen, will der Demokrat die Wirtschaft von unten befeuern. Das Problem ist nur: In der öffentlichen Wahrnehmung dringt Biden damit bislang nicht durch. Nur 37 Prozent der US-Bürgerinnen und US-Bürger geben seiner Wirtschaftspolitik gute Noten. Gerade mal 20 Prozent glauben, dass die US-Wirtschaft gut läuft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer öfter verlässt der Präsident deshalb nun das Weiße Haus, um draußen im Land seine Politik anzupreisen. In der vorigen Woche stand er vor Arbeitern einer Schiffswerft in Philadelphia. Am Freitag redet er im Bundesstaat Maine.

„It‘s the economy, stupid!“, hatte Ex-Präsident Bill Clinton schon vor drei Jahrzehnten erkannt. Bidens Chancen auf eine zweite Amtszeit hängen stark davon ab, ob er den Spruch mit tatsächlich spürbaren Erfolgen unterfüttern kann.