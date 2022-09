Habecks Beamte: Anerkennung für die Kämpfer gegen die Energiekrise

Goldpreis fällt auf tiefsten Stand seit April 2020

So günstig wie aktuell ist Gold seit April 2020 nicht mehr gewesen. Marktbeobachter erklären die Talfahrt am Freitag mit einem Anstieg der Zinsen an den Kapitalmärkten. Deshalb könne Gold derzeit als Wertanlage nicht punkten, so Rohstoffexperten.