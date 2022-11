Hacker-Attacke bei Continental: Erpresser bieten Daten im Darknet an

Ein Signalschuss in Schönkirchen, der Fragen aufwirft

Die Themen in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Ein Signalschuss löst einen Amokalarm an einer Schule in Schönkirchen aus und Fragen auf. Einigkeit herrscht in Kiel in punkto Stadtbahn. Und: Die Vorbereitungen auf den bundesweiten Warntag laufen an.