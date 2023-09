Heizöl, Pellets oder Flüssiggas: Anträge auf Zuschuss noch bis 20. Oktober möglich

Berlin. Wer mit Öl, Pellets oder Flüssiggas heizt und dafür einen Heizkostenzuschuss bekommen will, muss bald aktiv werden. Die sogenannten Härtefallhilfen für private Haushalte laufen aus. Anträge können noch bis zum 20. Oktober gestellt werden. Weil insgesamt 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, werden die Hilfen aber nur so lange bewilligt, bis die Mittel ausgeschöpft sind.

Die Härtefallhilfen sollen die hohen Energiekosten des vergangenen Jahres abfedern. Sie richten sich an Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit einem „nicht leitungsgebundenen Energieträger“ heizen, also beispielsweise mit Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets oder Kohle. Sie waren zunächst leer ausgegangen, weil die Strom- und Gaspreisbremsen ihnen nicht weiterhalfen. Weil immerhin rund 25 Prozent der deutschen Haushalte mit Öl heizen, brachte das der Bundesregierung einige Kritik ein. Bund und Länder einigten sich deshalb im Frühjahr auf die Härtefallhilfen.

Pro Haushalt sind maximal 2000 Euro drin

Wer im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 1. Dezember 2022 mindestens eine Verdopplung seiner Energiekosten stemmen musste, kann einen Antrag stellen. Das Ganze bemisst sich an Referenzpreisen aus dem Jahr 2021, die auf der Internetseite der Bundesregierung oder der Verbraucherzentralen eingesehen werden können. Für Heizöl gilt beispielsweise der Referenzpreis von 71 Cent pro Liter, für Kohle liegt er bei 36 Cent pro Kilogramm.

Pro Haushalt gibt es maximal einen Zuschuss von 2000 Euro. Die Auszahlung übernehmen die Länder, die dafür unterschiedliche Wege geschaffen haben. Wer in Bayern, Berlin oder Nordrhein-Westfalen wohnt, muss sich an die zuständigen Ministerien und Behörden wenden. Die restlichen 13 Bundesländer haben ein gemeinsames Portal, das von Hamburg zur Verfügung gestellt wird und unter serviceportal.hamburg.de abrufbar ist.

Besonders viele Anträge wurden in Bayern gestellt

Und das haben bisher schon Hunderttausende getan. Wie eine stichprobenartige RND-Umfrage unter den Bundesländern ergab, sind in Nordrhein-Westfalen bisher rund 28.700 Anträge auf Härtefallhilfen gestellt worden. „Rund 80 Prozent aller Anträge sind bewilligt und ausgezahlt“, heißt es aus dem dortigen Bauministerium. Das Gesamtvolumen im bevölkerungsreichsten Bundesland habe 11,5 Millionen Euro betragen. In Niedersachsen wurden bislang rund 23.900 Anträge gestellt, in Sachsen-Anhalt waren es rund 8750 Anträge und in Hessen rund 29.000.

In Bayern hingegen gingen knapp 104.000 Anträge ein, wie das dortige Arbeits- und Sozialministerium auf RND-Anfrage mitteilte. Wenig verwunderlich, dass die meisten Anträge aus dem Süden Deutschlands kommen, denn dort wird vergleichsweise häufig mit Öl geheizt. Geringer sind die Zahlen im Norden: Im Mecklenburg-Vorpommern wurden bislang rund 7600 Anträge gestellt, in Schleswig-Holstein rund 12.370. Der Stadtstaat Hamburg beziffert die Zahl der Anträge auf rund 2000, in Berlin sind es rund 16.700.

Teilweise deutlich weniger Anträge als vorher erwartet

Wie viele Haushalte berechtigt sind, lässt sich nicht präzise ermitteln. Zwar heizen rund zehn Millionen Haushalte in Deutschland mit Öl. Aber bei den Hilfen geht es auch darum, wie hoch die Energiekosten letztendlich ausfielen – und ob man passende Rechnungen vorlegen kann. Alle Bundesländer berichteten deshalb auch von abgelehnten Anträgen – wobei das deutlich seltener vorkam.

Dass noch immer viele Menschen, die eventuell berechtigt sein könnten, keine Anträge gestellt haben, zeigt aber beispielsweise ein Blick nach Sachsen. Wie ein Sprecher der zuständigen Sächsischen Aufbaubank berichtet, gab es vor dem Start des Programms eine auf Annahmen basierende Berechnung des dortigen Energieministeriums. Demnach hätten theoretisch bis zu 100.000 Anträge erwartet werden können. Bislang eingegangen sind im Freistaat allerdings nur rund 13.300 Anträge.

