Hallhuber: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet – Berichte über Filialschließungen

München. Die angeschlagene Münchner Modekette Hallhuber hat bislang noch keinen rettenden Investor gefunden. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat das Amtsgericht München nunmehr das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. „Vorsorglich“ hat die Geschäftsführung demnach Maßnahmen für die Einstellung des Geschäftsbetriebs eingeleitet, falls es in den Verhandlungen zu keiner Einigung mit dem bisherigen Finanzierer und Interessenten kommen sollte.

Hallhuber betreibt bundesweit etwa 200 Filialen und einen derzeit nicht mehr aktiven Onlinehandel. Ende Mai 2023 hatte die Geschäftsführung Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt und suchte gleichzeitig nach einem neuen Finanzinvestor.

Verhandlungen mit mehreren Interessenten

Bisher gibt es aber mit keinem der potenziellen Geldgeber eine Einigung: „Die Geschäftsführung setzt unverändert alles daran, in Verhandlungen mit mehreren Interessenten eine Lösung zu finden, um den Fortbestand der Marke Hallhuber sicherzustellen“, hieß es in der Mitteilung. Einzelheiten nannte das Unternehmen nicht.

Insolvenz in Eigenverwaltung bedeutet, dass die Geschäftsführung im Amt bleibt, und nicht ein Insolvenzverwalter das Ruder übernimmt. Dennoch darf auch ein in Eigenverantwortung insolventes Unternehmen im Interesse seiner Gläubiger nicht unbegrenzt weiter wirtschaften, wenn keine Einigung mit Kreditgebern und Investoren in Sicht ist - daher die „vorsorgliche“ Ankündigung der Einstellung des Geschäftsbetriebs. Das beinhaltet laut Hallhuber die Vorbereitung des Abverkaufs in den Filialen und die Kündigung von Mietverträgen.

Berichte über Filialschließungen in Hannover, Leipzig und weiteren Städten

In den vergangenen Tagen berichteten mehrere lokale Medien über Filialschließungen. In Hannover sei die Belegschaft der Hallhuber-Filiale in der Innenstadt darüber informiert worden, dass bundesweit alle Filialen in der niedersächsischen Landeshauptstadt geschlossen würden, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf Mitarbeitende des Modehändlers. Hallhuber teilte dies nicht offiziell mit.

Die Hallhuber-Filiale in Göttingen schließt, wie auch Plakate seit Donnerstag zeigen. © Quelle: Andreas Fuhrmann

An der Filiale in Göttingen sind seit Donnerstag Plakate mit „Wir schließen diese Filiale“ und „Alles muss raus“ zu lesen, schrieb das „Göttinger Tageblatt“. Wie lange das Geschäft noch geöffnet bleibt, habe eine Mitarbeiterin auf Nachfrage nicht gesagt und auf die Unternehmenszentrale verwiesen. Auch an der Leipziger Filiale seien solche Plakate zu sehen. Nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ schließt das Geschäft zum 30. September.

Auch in Lübeck habe Hallhuber seine Belegschaft darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Filiale geschlossen werde, berichten die „Lübecker Nachrichten“. Ein großer, runder Button informiere Kunden an der Scheibe der Filiale: „Dieser Store ist dauerhaft geschlossen.“ Das Geschäft danke „der Kundschaft für ihre Treue“.

Hallhuber wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Bereits im Jahr 2021 hat Hallhuber sich in Folge der Corona-Lockdowns aus der Insolvenz retten lassen. Damals übernahmen Rouven Angermann und Torsten Eisenkolb die Geschäftsführung.

In diesem Jahr haben bereits mehrere große Einzelhandelsketten Insolvenz angemeldet – etwa Galeria Karstadt und Peek & Cloppenburg.

