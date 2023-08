Die Bundesregierung und westliche Partner haben Strategien für den Umgang mit China entworfen. Diese setzen vor allem auf Entkopplung. Der Philosoph und Politikwissenschaftler Moritz Rudolph glaubt hingegen, dass dies die Gefahr eines Krieges erhöht.

Die wirtschaftliche Entkopplung westlicher Staaten von China – sie lässt sich in Zahlen am Beispiel der USA ausdrücken: Belief sich der Handel der Vereinigten Staaten mit China im Jahr 2014 noch auf 3,7 Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts, so lag er im Jahr 2022 nur noch bei 3 Prozent – trotz einer Rekordsumme von 760,9 Milliarden Dollar (kombinierte Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen betreffend). Drei Viertel der Abkoppelung fallen in die Zeit nach 2018, als die Regierung unter Donald Trump hohe Zölle auf chinesische Importe verhängte.