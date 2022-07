Berlin. Angesichts der dramatisch gestiegenen Energiekosten und der schlechten Verbraucherstimmung rechnet der Einzelhandel in Deutschland in diesem Jahr inflationsbereinigt mit schrumpfenden Umsätzen. „Die steigende Inflation schmälert die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden massiv“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Dienstag in Berlin.

Aufgrund der hohen Inflation würden die Umsätze des Einzelhandels zwar auch in diesem Jahr nominal um drei Prozent auf 607 Milliarden Euro steigen, prognostizierte der HDE. Real – also inflationsbereinigt – bedeute dies jedoch ein Umsatzeinbußen von zwei Prozent.

Wachstum im Onlinehandel

Der Löwenanteil des Wachstums dürfte auch diesem Jahr auf den Onlinehandel entfallen, der seine Umsätze der HDE-Prognose zufolge um 12,4 Prozent auf gut 97 Milliarden Euro steigern könnte. Der stationäre Handel dürfte demnach um 1,4 Prozent auf knapp 510 Milliarden Euro zulegen und damit erneut Marktanteile an den Onlinehandel verlieren.

Nach einer aktuellen Umfrage des HDE unter 800 Unternehmen rechnet fast die Hälfte der Händler (45 Prozent) im zweiten Halbjahr mit einer Verschlechterung der Geschäftslage gegenüber dem noch stark von Corona geprägten zweiten Halbjahr 2021.

