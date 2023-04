﻿Internationale Industrieschau: Daten und Fakten zur Hannover Messe

Hannover. Die Hannover Messe ist zum gewohnten Termin und in Präsenz zurück: Unter dem Motto „Making the difference“, den Unterschied machen, zeigen rund 4000 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produktneuheiten auf der Industrieleitmesse. Das Hauptthema der diesjährigen Ausstellung sind Lösungen für eine vernetzte und klimaneutrale Industrie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem eigenen Start-up-Areal haben mehr als 300 Start-ups die Gelegenheit, ihre Vielfalt und Innovationskraft zur Schau zu stellen und sich untereinander zu verknüpfen. Auch Jugendliche und junge Erwachsene werden als zukünftige Nachwuchskräfte gezielt angesprochen. Seit 20 Jahren ist Womenpower, ein Kongress für weibliche Führungspositionen im MINT-Bereich, Teil der Hannover Messe. Bekannte Gesichter aus der nationalen, europäischen und internationalen Politik und Wirtschaft werden Vorträge halten.

Wann geht die Hannover Messe los?

Am Sonntag, 16. April, wird sie feierlich und nicht-öffentlich eröffnet, Besucherinnen und Besucher dürfen ab Montag, 17. April, aufs Gelände, dann sind Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Messe-Chef Jochen Köckler beim Eröffnungsrundgang dabei. Bis Freitag, 21. April, ist die Messe täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Teil der Ausstellung sind auch Veranstaltungen wie Vorträge, Expertenrunden, Podiumsdiskussionen und Interviews – täglich sind es mehr als 200 Stück. Das Rahmenprogramm steht auf der Website der Hannover Messe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worum geht es?

Die Hannover Messe ist eine internationale Industriemesse. Unternehmen aus verschiedensten Branchen verteilen sich auf 15 Hallen. Unter den Ausstellern werden große Namen wie Amazon Web Services, Microsoft, SAP, Servicenow, Siemens Energy und Nokia vertreten sein, Mittelständler wie Festo, Pepperl + Fuchs und Beckhoff sowie namhafte niedersächsische Unternehmen wie Lenze und Ottobock. Eine App hilft bei der Orientierung auf der Messe.

Fünf Trends stehen im Fokus: CO2-neutrale Produktion, Energiemanagement, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie Wasserstoff und Brennstoffzellen.

Welches ist das diesjährige Partnerland?

Als Partnerland 2023 präsentiert Indonesien mehr als 150 Aussteller und ist im Hauptpavillon auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern vertreten. Indonesien präsentiert sich als „Infinite Country“ – das unendliche Land. Als Inselstaat im Indischen Ozean ist Wirtschaften im Einklang mit der Natur entscheidend, die Bekämpfung der Klimakrise überlebensnotwendig. Mit seiner „Making Indonesia 4.0“-Roadmap zeigt das Land seine Produktionskapazitäten, Öko-Industrieparks und seine digitale Infrastruktur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was kostet der Eintritt?

Ein reguläres Tagesticket kostet im Vorverkauf 34 Euro, an der Tageskasse 51 Euro. Das Dauerticket für den gesamten Zeitraum kostet 87 Euro im Vorverkauf und 104 Euro an der Tageskasse. Ermäßigte Tagestickets gibt es für 22 Euro, Kinder bis sechs Jahre dürfen – in Begleitung ihrer Eltern – kostenlos zur Messe. Die Tickets berechtigen den Zugang zu allen Hallen, sowie zu den Online-Angeboten der Hannover Messe. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahre dürfen nur in Begleitung aufsichtspflichtiger Erwachsener auf das Gelände.

Außerdem gibt es Tickets für geführte Touren und Kongress-Tickets, die zur Teilnahme am 20. Karrierekongress Womenpower am Freitag, 21. April, berechtigen.

Gelten die Eintrittskarten als Fahrkarte im ÖPNV?

Nein, bei den Eintrittstickets ist eine Fahrkarte für den ÖPNV nicht dabei. Der GVH bietet allerdings ein spezielles Messeticket an: Die Fahrkarte gilt bereits ab Sonntag, 16. April, bis Freitag, 21. April, im gesamten GVH-Tarifgebiet. Sie berechtigt für beliebig viele Fahrten in allen Bussen, Stadtbahnen, S-Bahnen, Nahverkehrszüge und im Sprinti. Das Ticket gilt ausschließlich für die Inhaberin oder den Inhaber und kostet 29,20 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Website des GVH.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie läuft die Anreise mit Pkw oder ÖPNV?

Parkflächen sind in der Nähe der Eingänge vorhanden, die Parkgebühr für Pkw beträgt 15 Euro. Auf der Website der Gesellschaft für Verkehrsförderung (GfV) gibt es weitere Infos zur Anreise und Parken mit Pkw. Eine besondere Verkehrssteuerung mit Einbahnstraßenregelung auf dem Messeschnellweg zur Anreise und Rückreise (Maßnahmen A und R) wird es nicht geben – auch wegen den Bauarbeiten am Südschnellweg, heißt es von der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen.

Mit den Stadtbahnlinien 8 und 18 fahren Besucherinnen und Besucher bis zum Endpunkt Messe/Nord, mit der Linie 6 bis zum Endpunkt Messe/Ost. Am Bahnhof Hannover Messe/Laatzen halten während der Hannover Messe zusätzlich zur S-Bahn auch die Regionalzüge von Metronom und Erixx. Außerdem gibt es spezielle Sonderflüge aus Italien nach Hannover und zurück.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.