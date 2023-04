Hannover Messe: Die Standortdebatte ist zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz (M) und Joko Widodo (l), Präsident Indonesien, informieren sich am Messestand Phoenix Contact über Steuerungstechnik für Energienetze.

Die deutsche Industrie warnt vor einer schleichenden Abwanderung von Unternehmen. Es gebe zwar keine akute Verlagerungswelle, aber „wir sehen, dass viele Investitionen im Ausland getätigt werden“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm zum Start der Hannover Messe. Das gelte vor allem für die energieintensiven Branchen. „Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schwindet“, sagte Russwurm. Die Warnung zog sich durch alle Auftritte zum Start der Industrieschau.

Mit dem aktuellen Geschäft sind die Unternehmen trotz aller Krisennachrichten weitgehend zufrieden, denn der Auftragsstau aus der Pandemie trägt immer noch. Die Maschinenbauer haben nach Angaben ihres Verbands VDMA noch ein Polster für fast zwölf Monate, in der Elektroindustrie sind es nach Angaben des ZVEI rund sechs Monate.

„Wir dürfen uns nicht auf Erfolgen von gestern ausruhen“

„Wir stehen mitten in einer neuen, intensiven Standortdebatte“, sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen. Nachdem es jahrelang still um das Thema war, klingen manche Äußerungen nun wieder ähnlich wie zur Jahrtausendwende. „Wir dürfen uns nicht auf Erfolgen von gestern ausruhen“, sagte Haeusgen.

„In einem Umfeld, in dem Zinsen und Löhne signifikant steigen, muss der Gesetzgeber eine Antwort auf dramatisch anwachsende Wettbewerbsnachteile finden“, hieß es bei der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie. „Wir brauchen Bürokratieabbau, spürbare Steuersenkungen sowie eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung“, sagte Russwurm.

Ganz oben auf der Agenda stehen neben den Energiekosten vor allem die Bürokratie, der Fachkräftemangel und die Sorge vor neuen Handelshürden. ZVEI-Präsident Gunther Kegel beklagte vor allem die „Alltagsbürokratie“. So bereite die EU allein fünf Rechtsakte für den Umgang der Unternehmen mit Daten vor. Die Umsetzung binde qualifiziertes Personal, bringe aber keinen Umsatz.

Und Personal bleibt knapp. „Demographie schlägt Arbeitslosigkeit“, sagte Haeusgen und meint damit: Jobverluste durch neue Technologien werden wegen des Abschieds der Babyboomer aus dem Arbitsmarkt leichter zu verkraften sein als früher. Aktuell habe sich der Nachwuchsmangel noch verschärft, die Mehrheit der Maschinenbauer sehe darin ihr größtes Geschäftsrisiko. Erster Schritt zur Besserung nach Einschätzung des VDMA-Präsidenten: Es müssten mehr Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss gebracht werden.

Teure Energie trifft nicht alle

Von den rapide gestiegenen Energiepreisen sind die Branchen dagegen unterschiedlich betroffen. Die Preise seien „nach extremen Anstiegen in 2022 immer noch sehr hoch“, heißt es bei den Zulieferern. Das treffe vor allem energieintensive Betriebe, die am Anfang der automobilen Lieferkette stehen, „mit voller Wucht“, sagte Christian Vietmeyer, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft.

Elektroindustrie und Maschinenbauer sehen das Thema dagegen vergleichsweise gelassen: Die Energiekosten hätten in ihren Branchen einen geringen Anteil, sagten Haeusgen und Kegel. Russwurm forderte für die Industrie insgesamt verlässliche Strompreise auf deutlich niedrigerem Niveau.

Hannover Messe zeigt Lösungen für vernetzte klimaneutrale Industrie Am Sonntagabend wird die Hannover Messe feierlich eröffnet. Bereits vorher konnte man schon so manch interessanten Einblick erhaschen. © Quelle: Reuters

Einige Hoffnungen setzt die Industrie in neue Freihandelsabkommen, für die sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einsetzen will. In seiner Eröffnungsansprache hatte Scholz das Ziel ausgegeben, Abkommen wie das mit dem Messe-Partnerland Indonesien „endlich über die Ziellinie zu bringen“.

„Ganz andere Dynamik“ in Handelsgesprächen

Auch in andere Verhandlungen sei „eine ganz neue Dynamik“ gekommen, sagte Scholz. Weltweit sortierten Staaten ihre Handelsbeziehungen neu und verminderten Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten – zum Beispiel von China. Er halte nichts von völliger Abkopplung, die unter dem Stichwort Decoupling diskutiert wird, sagte Scholz. Aber Risiken müssten reduziert werden.

Damit trifft der Kanzler genau die Linie der Industrie, die Alternativen zu Russland und zum Teil auch China sucht, aber keine Abkopplung will. „Inzwischen redet niemand mehr von Decoupling – auch nicht in den USA“, sagte Russwurm. „Aber Derisking ist Konsens.“ Dafür müsse der Handel mit anderen Regionen intensiviert werden. Die einzelnen Unternehmen hätten in der Wertschöpfungskette Alternativen zu China aufgebaut, bei den Rohstofflieferungen werde das länger dauern.

Kein Geschäft in China – ich wüsste nicht, was davon besser werden soll. Siegfried Russwurm BDI-Präsident

„Kein Geschäft in China – ich wüsste nicht, was davon besser werden soll“, sagte Russwurm. Drastischer formulierte es ZVEI-Chef Kegel: „Decoupling ist kalter Kaffee.“ In den meisten Elektroprodukten steckten Zulieferungen aus allen Teilen der Welt. „Das kann man nicht entflechten, und nach meiner Überzeugung sollte man es auch nicht.“