Hannover Messe: Industrie fürchtet um die Klimawende

Hannover.Eine verunsicherte Industrie versammelt sich für vier Tage auf der Hannover Messe. Kriegsfolgen, hohe Energiepreise und Lieferprobleme beherrschen die Diskussion, viele Branchen haben ihre Wachstumsprognosen deutlich gesenkt. Eine Zunahme der Produktion um 2 Prozent sei noch möglich, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm zum Auftakt am Montag.

Große Konjunkturrisiken

Der im VDMA zusammengeschlossene Maschinen- und Anlagenbau rechnet nur noch mit einem Prozent. Beide versehen ihre Prognosen zudem mit vielen Vorbehalten. „Die Risiken sind immens“, sagte Russwurm. Die Folgen des Ukraine-Kriegs, ein mögliches Ölembargo, Lockdowns in China und fehlende Teile könnten die Prognosen zunichte machen.

Umso wichtiger sei es, die Themen Klimaschutz und Energiewende jetzt nicht aus dem Blick zu verlieren, mahnte VDMA-Präsident Karl Haeusgen. „Es ist wichtig, dass Investitionen in Dekarbonisierung nicht zurückgestellt werden“, sagte auch der Präsident des Verbands ZVEI, Gunther Kegel, der die Elektroindustrie vertritt.

Antonio Costa (l), Premierminister des Messe-Partnerlands Portugal, und Bundeskanzler Olaf Scholz versuchen sich beim Eröffnungsrundgang handwerklich. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Beim Eröffnungsrundgang verbreitete Bundeskanzler Olaf Scholz Optimismus. Die Industrie solle so neu entwickelt werden, dass sie weniger Ressourcen verbrauche, weniger Kohlendioxid freisetze und Wasserstoff nutze. Es sei gut, zu sehen, dass diese Entwicklung schnell vorankomme und „dass wir mit dieser großen Geschwindigkeit es auch schaffen werden, in ganz kurzer Zeit CO2-neutral zu wirtschaften“, sagte Scholz.

Die Unternehmen sehen die Fortschritte allerdings skeptischer. Die von ihnen erhofften Großprojekte stehen noch vor vielen Hindernissen. So verweist Haeusgen darauf, dass das vor knapp einem Jahr vorgestellte EU-Klimaschutzpaket „Fit for 55″ immer noch in Parlament und Ministerrat verhandelt werde. „Hier sind jetzt dringend Fortschritte erforderlich“, sagte Haeusgen - nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch, um die Abhängigkeit von russischer Energie zu reduzieren.

Bürokratie bremst den Umbau

Siegfried Russwurm sieht Nachholbedarf nicht nur in Brüssel, sondern auch im eigenen Land. Bürokratie bremse den Umstieg auf erneuerbare Energien und eine Wasserstoffwirtschaft, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Es seien schlankere Planungs- und Genehmigungsverfahren in Verwaltung und Politik nötig: „Das kann nur in einem entscheidungs- und umsetzungsbereiten Staat gelingen. Wir brauchen viel mehr Tempo für Anlagen und Netze.“

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sieht das größte Problem im Personalmangel. „Der Fachkräftemangel wird zum Bremsklotz. Vorhaben wie die beschleunigte Energiewende drohen zu scheitern“, sagte VDI-Direktor Ralph Appel. „Angesichts der Forderungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dass die Energiewende dreimal so schnell vonstatten gehen soll, bekommt die Entwicklung eine ganz spezielle Dramatik.“

Laut einer Studie, die der Verein mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erstellt hat, konnten im letzten Quartal 2021 insgesamt 140.000 offene Stellen für Ingenieurinnen und Ingenieure nicht besetzt werden. Vor allem Fachleute für IT fehlten, und zwei Drittel aller Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten erwarteten einen wachsenden Bedarf.

Ich wäre gern wieder ein zwanzigjähriger Ingenieur. Die Aussichten sind paradiesisch. Marten Jensen Geschäftsführer Greentec Campus

Gleichzeitig sei die Zahl der Studienanfänger in den Ingenieurwissenschaften und Informatik in den vergangenen fünf Jahren um rund 15 Prozent gesunken. Ohne Zuwanderung von Fachkräften sei diese Lücke nicht zu schließen, sagte Appel. „Ich wäre gern wieder ein zwanzigjähriger Ingenieur“, sagte Marten Jensen vom schleswig-holsteinischen Greentec Campus in einer Veranstaltung auf der Messe: „Die Aussichten sind paradiesisch.“

