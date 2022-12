Bis wann kann ich am 24. Dezember einkaufen?

Supermärkte dürfen an Heiligabend in begrenztem Zeitraum öffnen.

Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Und obwohl der 24. Dezember kein offizieller Feiertag in Deutschland ist, gelten besondere Regeln für die Ladenöffnungszeiten. Wo und bis wann Sie am 24.12. noch letzte Besorgungen machen können, zeigen wir hier.

Dürfen Geschäfte an Heiligabend öffnen?

Auch wenn viele Arbeitgeber ihren Angestellten freigeben oder nur ein halber Tag lang gearbeitet wird, gilt Heiligabend, wie Silvester, nicht als gesetzlicher Feiertag. In Deutschland dürfen die meisten Geschäfte an Heiligabend also geöffnet sein, sofern der 24. Dezember auf einen Werktag fällt. Geregelt ist das im Ladenschlussgesetz des Bundes beziehungsweise in den Ladenöffnungsgesetzen der Bundesländer, die es überall außer in Bayern gibt. Fällt Heiligabend auf einen Sonntag, gelten hiervon abweichende Regeln, die von Bundesland zu Bundesland abweichen können.

Welche Geschäfte haben an Heiligabend geöffnet?

Den gesetzlichen Bestimmungen zufolge dürfen Lebensmitteleinzelhändler, also in der Regel Supermärkte, Discounter und Verbrauchermärkte, an Heiligabend öffnen. Eine Pflicht dazu besteht aber nicht. Für Bäckereien, Blumenläden und Weihnachtsbaumverkaufsstellen gelten Sonderregeln. Tankstellen, Apotheken und Shops in Bahnhöfen, Fähr- oder Flughäfen dürfen am 24. Dezember zum Teil ganztägig öffnen.

An den Weihnachtstagen (25. und 26. Dezember) bleiben die Geschäfte in allen Bundesländern bis auf wenige Ausnahmen geschlossen.

Bis wann haben Geschäfte am 24. Dezember geöffnet?

Innerhalb des gesetzlichen Rahmens steht es den Geschäften zu, selbst über die Öffnungszeiten an Heiligabend zu bestimmen. Sofern nicht anders vereinbart, schließen die Geschäfte am 24. Dezember jedoch bundesweit spätestens um 14 Uhr. In Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und im Saarland gilt die Einschränkung 6 bis 14 Uhr. In Bahnhöfen, Flughäfen und Co. dürfen Supermärkte vielerorts bis 17 Uhr geöffnet bleiben.

Öffnungszeiten der Supermärkte und Discounter an Heiligabend

Doch von wann bis wann haben die Supermarkt- und Discounterketten in welcher Region an Heiligabend geöffnet? Das lässt sich allgemein nur schwer beantworten, da örtlich unterschiedliche Öffnungszeiten gelten können. In manchen Supermärkten steht es der Filialleitung zudem zu, selbst über die Geschäftszeiten zu bestimmen. Nachfolgend sind die allgemeinen Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. am 24. Dezember aufgeführt. Alle Angaben ohne Gewähr:

Öffnungszeiten von Aldi Nord und Aldi Süd am 24.12.2022:

Öffnungszeiten von Lidl am 24.12.2022:

In der Regel von 7 bis 13.30 oder 14 Uhr (Hier geht es zur Filialsuche von Lidl .)

Öffnungszeiten von Netto am 24.12.2022:

In der Regel von 6.30 bis 14 Uhr (Hier geht es zum Filialfinder von Netto .)

Öffnungszeiten von Edeka am 24.12.2022:

Filialleitung kann Öffnungszeiten selbst festlegen. In der Regel zwischen 7 und 13 oder 14 Uhr (Hier geht es zur Marktsuche von Edeka .)

Öffnungszeiten von Rewe am 24.12.2022:

Filialleitung kann Öffnungszeiten selbst festlegen. In der Regel zwischen 7 und 14 Uhr, örtlich auch 6 oder 6.30 Uhr bis 13 Uhr (Hier geht es zur Marktsuche von Rewe .)

Öffnungszeiten von Penny am 24.12.2022:

In der Regel von 7 bis 14 Uhr (Hier geht es zur Marktsuche von Penny .)

Öffnungszeiten von Kaufland am 24.12.2022:

In der Regel von 6.30 oder 7 Uhr bis 13.30 oder 14 Uhr (Filiale kann über Website ausgewählt werden)

Öffnungszeiten von Real am 24.12.2022:

In der Regel von 7 oder 8 Uhr bis 14 Uhr (Hier geht es zur Marktsuche von Real .)

Öffnungszeiten von Drogerien und Baumärkten an Heiligabend

Die Lichterkette ist kaputt, das Raclette-Set ist verschwunden oder es fehlt noch das Last-Minute-Badeset-Geschenk? Neben Supermärkten und Discountern haben auch die meisten anderen Geschäfte des täglichen Bedarfs an Heiligabend geöffnet. Auch hier gelten, wie in Lebensmittelgeschäften, die gesetzlichen Fristen innerhalb derer Filialleitungen ihre Öffnungszeiten festlegen dürfen. Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, müssen die teilweise späteren Wochenendöffnungszeiten berücksichtigt werden. Über die Marktsuche der einzelnen Drogerieketten und Baumärkte finden Sie schnell, wie die Öffnungszeiten 2022 bei Ihnen vor Ort sind:

Öffnungszeiten von dm am 24.12.2022:

In der Regel von 8 oder 8.30 Uhr bis 13 oder 14 Uhr (Hier geht es zur Marktsuche von dm .)

Öffnungszeiten von Rossman am 24.12.2022:

In der Regel von 8 oder 8.30 Uhr bis 14 Uhr (Hier geht es zurm Filialfinder von Rossmann .)

Öffnungszeiten von Bauhaus am 24.12.2022:

Eine genaue Auskunft der Öffnungszeiten in bestimmten Märkten erhalten Kunden, wenn sie auf der Bauhaus-Website nach ihrem Markt suchen. Dafür gibt es auf der Website einen Button „Mein BAUHAUS finden“ oben rechts – in der mobilen Ansicht handelt es sich nur um ein Standort-Symbol.

Öffnungszeiten von Obi am 24.12.2022:

In der Regel von 7 oder 8 bis 12 oder 13 Uhr, vereinzelt auch bis 14 Uhr. Genaue Auskunft gibt es über den Obi-Marktfinder

Öffnungszeiten von Toom am 24.12.2022:

In der Regel von 8 bis 13 oder 14 Uhr. Genaue Auskunft gibt es über die Toom-Marktsuche

RND/pf