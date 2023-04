Heizungsbranche warnt: Verbot neuer Öl- und Gaskessel sollte verschoben werden

Frankfurt am Main. Die Heizungsbranche fordert, das Verbot von Gas- und Ölheizungen zu verschieben. Derzeit plant die Bundesregierung, dass zum 1. Januar 2024 neue Heizungen nur noch zulässig sind, wenn sie zu mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien einsetzen. Die Regelung zielt darauf ab, die Installation von Wärmepumpen massiv zu forcieren.

„Wir sagen, man braucht einen längeren Vorlauf. Das gilt sowohl für die Kunden als auch die Handwerker und für die Industrie“, betonte Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Er argumentiert mit einem Vergleich: „Man stelle sich vor, dass die Autoindustrie gesetzliche Vorgaben erhält, dass sie mit einer Vorlaufzeit von sechs Monaten überwiegend E-Autos verkaufen können. Aktuell wohl undenkbar!“ Der BDH macht sich „ausgewogene“ Regelungen stark, begleitet von Fördermaßnahmen. Und: „Gebt allen Beteiligten ausreichend Zeit, sich auf die veränderte Situation einzustellen.“

Warnung vor Verwerfungen am Markt

Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) soll demnächst in Bundestag und Bundesrat beraten werden.

Ganz ähnlich wie der BDH sieht es der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK): „Unsere wichtigste Forderung ist, den Stichtag für das Verbot neuer Gas- und Ölheizungen zu verschieben, um Unsicherheiten und Verwerfungen im Markt zu vermeiden. Es ist einfach nicht machbar, den Schalter so schnell umzulegen, wie Teile der Regierung es sich vorstellen“, so ZVSHK-Sprecher Frank Ebisch.

Bundeskanzler Scholz: Ab 2024 werden pro Jahr 500.000 Wärmepumpen eingebaut „Ab 2024 werden wir jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen installieren. Und wir wollen und wir werden das neue Deutschlandtempo verstetigen."

Verunsicherung bei Verbrauchern

Er sieht eine große Verunsicherung bei den Verbrauchern und in der Heizungsbranche. „Unsere Betriebe müssen die politischen Entscheidungen zum Thema Heizung ihren Kunden vermitteln. Und aktuell ist nicht klar, was ab 1.1.2024 gilt.“ Zugleich gebe es nach wie vor Lieferschwierigkeiten. Das Personal sei knapp und viele Betriebe müssten einen hohen Auftragsbestand abarbeiten.

Ebisch gibt zu Protokoll: „Leider war im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens für das GEG in der Regierung wenig Neigung zu erkennen, auf den Markt zu hören.“ Im ZVSHK haben sich die Firmen des Sanitär- und Heizungshandwerks organisiert.

Angst vor Problemen bei Gewährleistung

Hauseigentümer müssen derzeit vielfach lange Wartezeiten bei der Installation neuer Heizanlagen in Kauf nehmen. Mehr als 20 Wochen seien keine Seltenheit, heißt es in Branchenkreisen. Und die Lieferzeit für bestimmte Aggregate könne bis zu zwölf Monate betragen. Ebisch warnt vor prekären Situationen: „Etwa wenn die neue Heizung erst im neuen Jahr eingebaut werden kann. Wenn es sich dann um eine Gas- oder eine Ölheizung handelt, kann es sein, dass die dann gar nicht mehr installiert werden darf. Denn nach derzeitigem Stand ist ein de facto Verbot neuer Gas- und Ölheizungen nach dem 31.12.2023 geplant.“

Es würden tatsächlich bereits Aufträge für 2024 vergeben, sekundiert Staudt: „Hier stellt sich zunehmend die Gewährleistungsfrage.“ Gemeint ist damit: Wer kommt für die Zusatzkosten auf, wenn statt des geplanten Gaskessels eine Wärmepumpe her muss? Bei größeren Gebäuden können da beträchtliche Summen zusammenkommen.

Ansturm auf Heizungen, die fossile Brennstoffe verfeuern

Diese Unklarheiten sind womöglich ein Grund dafür, dass aktuell konventionelle Anlagen angesagt sind, die fossile Brennstoffe verfeuern: „Wir sehen derzeit einen Run auf Gas- und Ölheizungen, weil Kunden auf Nummer sicher gehen und auf Bewährtes setzen wollen“, sagt Ebisch. Auch aus den monatlich erhobenen Absatzzahlen des BDH für das erste Quartal von 2022 geht hervor, dass Gasheizungen gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs erzielt haben. Es ist zudem ein Plus auch gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres 2021 zu erkennen.

„Das ist schon mal ein guter Hinweis, denn die Zahlen von 2021 waren noch nicht vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Energiekrise geprägt“, betont Staudt, er macht aber auch darauf aufmerksam, dass man die Zahlen für April und Mai abwarten müsse. Denn die Irrungen und Wirrungen über das GEG und die öffentliche Diskussion hätten erst Ende März angefangen.

Markt für Wärmepumpen wächst massiv

Der Verband der Heizungsindustrie hat zugleich eine parallele Entwicklung registriert: Auch der Absatz von Wärmepumpen ist in den ersten Monaten noch einmal deutlich gestiegen. Konkrete Zahlen nennt der Verband nicht. Damit wird aber klar, dass sich ein Trend weiter verstärkt. Wärmepumpen waren jahrelang ein Nischenprodukt mit einem bescheidenen Wachstum. In Schwung kam diese Geschäfte aber bereits in den Jahren 2020 und 2021 – wegen der Förderung durch die alte Bundesregierung. Voriges Jahr erreichten die klimafreundlichen Heizgeräte neue Rekorde mit einem Marktanteil von fast einem Viertel und 236.000 verkauften Geräten. Der BDH erwartet nach den Worten seines Hauptgeschäftsführers für 2023 ein deutlich zweistelliges Plus.

Dabei sind keineswegs alle Wohnhäuser für Wärmepumpen geeignet. So empfehlen denn auch die beiden Verbände der Heizungsbranche Hybrid-Lösungen für unsanierte ältere Gebäude. Wobei eine relativ preiswerte Variante sein kann, die alte Gasheizung zu behalten und eine neue Wärmepumpe anzuflanschen. „Wenn diese dann die Grundlast der Wärmeerzeugung übernimmt, entspricht sie auch der geplanten Regelung, dass bei Neu-Installationen mindestens 65 Prozent der Wärme durch Erneuerbare erzeugt werden muss“, erläutert Ebisch. Die alte Gasheizung wird dann nur noch zugeschaltet, wenn es im Winter richtig kalt wird.

Holz als erneuerbare Energie

Aber auch hierbei gibt es wohl erst Klarheit, wenn das GEG verabschiedet ist. Denn die Frage steht im Raum, ob es sich in diesem Fall überhaupt um eine neue Anlage handelt, schließlich wird eine bestehende Heizung lediglich erweitert. Staudt: „Dafür bedarf es noch einer Klarstellung.“

Ein weiteres dringendes Anliegen der beiden Verbände: Technologieoffenheit. Dazu zählen sie vor allem, Holz und Biomasse als erneuerbare Brennstoffe für Heizungen zu erlauben. Staudt formuliert es so: „Wir hoffen, dass der Gesetzentwurf zum GEG im Bundestag die gesamte Breite der Erfüllungsoptionen tatsächlich gleichberechtigt nebeneinanderstellt.“

Trotz aller Unsicherheit: Der ZVSHK kann zumindest eine zügige Beratung der Kunden gewährleisten. „Das gilt umso mehr für Bestandskunden, weil der Installateur das Gebäude und die alte Heizung kennt“, erläutert Ebisch. Das Knowhow für eine Beratung auch in Hinsicht auf Wärmepumpen sei in den Betrieben vorhanden, da habe sich in den vergangenen Monaten bei der Fortbildung der Installateure viel getan.