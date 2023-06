Heizungsgesetz: Ampel nimmt nächste Hürde, Stadtwerke denken über Zukunft der Gasnetze nach

Frankfurt am Main. Die Ampelkoalition ist ihrem Ziel, das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause zu verabschieden, ein Stück näher gekommen. Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP haben in der Nacht zu Dienstag in mehreren strittigen Detailfragen Einigungen erzielt.

So gibt es nun eine Klärung, wie die Kosten für den Heizungstausch zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden. Vermieter sollen die Möglichkeit bekommen, die Modernisierungsumlage von derzeit maximal acht auf zehn Prozent zu erhöhen, wenn sie eine staatliche Förderung in Anspruch nehmen. Gleichzeitig soll die sogenannte Kappungsgrenze gesenkt werden, die die maximale Erhöhung der Jahresmiete deckelt. Statt wie bisher um maximal 3 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in 6 Jahren soll die Miete nur noch um 50 Cent je Quadratmeter Wohnfläche steigen dürfen.

Vieles wird von der Wärmeplanung der Kommunen abhängen

Auch bei der Höhe der staatlichen Förderung will die Ampel nachbessern. Zwar bleibt der bereits geplante einkommensunabhängige Basisfördersatz in Höhe von 30 Prozent der Sanierungskosten erhalten. Deutlich steigen soll hingegen die Förderung für einkommensschwache Haushalte. Bei einem zu versteuerndem Einkommen von weniger als 40.000 Euro sollen weitere 30 Prozent der Kosten vom Staat übernommen werden. Zusätzliche 20 Prozent bekommt, wer vor der kommunalen Wärmeplanung umsteigt, wobei die maximale Förderung bei 70 Prozent der Kosten gedeckelt wird.

Wer eine neue wasserstofffähige Gasheizung einbaut, wird diese auch dann nicht ausbauen müssen, wenn ein Wasserstoffnetz entgegen der Erwartungen doch nicht realisiert wird. Allerdings muss diese Heizung dann mit verpflichtendem Anteil an Biogas betrieben werden, der 2029 bei 15 Prozent liegen und bis 2040 auf 60 Prozent steigen soll.

Für private Haushalte wird vieles von der Wärmeplanung ihrer jeweiligen Kommune abhängen. Aus Sicht den CDU-Politikers Jan-Marco Luczak muss die Ampel in dieser Hinsicht noch eine Menge offener Fragen beantworten. „Einerseits soll die Wärmeplanung zentraler Bezugspunkt für den Bestand sein, andererseits sei noch völlig offen, welche Kommunen überhaupt eine Wärmeplanung vorlegen müssen, sagte Luczak dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er beklagte, dass die Wärmeplanung erst im Herbst im Bundestag verabschiedet werden soll, das Heizungsgesetz aber schon vor der Sommerpause. „Das bedeutet, dass die Abgeordneten über ein Gesetz beschließen sollen, dessen Reichweite völlig unklar ist, weil die Wärmeplanung als zentraler Bezugspunkt erst Monate später beschlossen werden soll“, kritisierte Luczak, der auch bau- und wohnungspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion ist. „Der Bundestag soll quasi einen Blankoscheck ausstellen.“

Heizungsgesetz auf der Zielgeraden: Ampel will Details am Donnerstag vorstellen Lange wurde gerungen, jetzt gibt es einen Durchbruch beim Heizungsgesetz. Bei einem Treffen mit den Fraktionsspitzen wurden noch offene Punkte geklärt.

Was soll aus den weit verzweigten und teuren Gasleitungen werden?

Auch Deutschlands Stadtwerke haben viele Fragen. Die wichtigste: Was soll aus den weit verzweigten und teuren Gasleitungen werden? Laut einer Studie der renommierten Anwaltskanzlei Becker Büttner Held (BBH) im Auftrag des Stadtwerkeverbandes VKU gibt es drei mögliche Szenarien: stilllegen, umbauen, weiternutzen. „Am wahrscheinlichsten ist eine Mischung, entscheidend muss dabei die jeweilige Situation vor Ort sein“, sagte Studienleiterin Ines Zenke am Dienstag.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing betonte, dass Städte und Gemeinden ihre eigene Strategie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung entwickeln und dabei jene Technologie wählen müssten, die am besten und kostengünstigsten zu den Bedingungen vor Ort passt. Das könne ein Einstieg in „klimaneutrale Gase wie Wasserstoff“ sein, allerdings nur dort, „wo es sinnvoll ist“, so Liebig. Die Zurückhaltung hat den Grund, dass Wasserstoff als Heizungsbrennstoff wegen seiner hohen Kosten selbst unter Stadtwerken umstritten ist und von den meisten Experten nur in wenigen Ausnahmefällen für sinnvoll erachtet wird.

Als weitere Lösungen kommen nach heutigem Stand vor allem Wärmepumpen und Fernwärme infrage, wobei letztere perspektivisch entweder aus Geothermie oder aus Biomasse gewonnen werden muss. Aber: Was genau kommen wird und was nicht, lässt sich nach den Worten von BBH-Anwalt Christian Dessau nicht sagen: „Das Gutachten ist agnostisch.“ Es könnten derzeit schlicht keine allgemeingültigen Prognosen gemacht werden.

Heizen mit Gas wird unattraktiv teuer

Damit die Wärmewende Städte und Gemeinden nicht überfordert, muss laut VKU-Hauptgeschäftsführer Liebig eine ganze Reihe rechtlicher Vorgaben angepasst werden. So sei die derzeitige Regulierung der Gasnetze auf dauerhaften Betrieb ausgerichtet, und es gebe für Neukunden noch immer eine „Pflicht zum Netzanschluss“. Aus Sicht der Stadtwerke müssen das Bundeswirtschaftsministerium und die ihm unterstellte Netzagentur bei solchen Pflichten künftig Abstriche machen.

Perspektivisch können sich die Stadtwerke auch eine Art „Abklemmrecht“ vorstellen, etwa wenn ein Stadtteil auf Fernwärme umgestellt und das Gasnetz dort stillgelegt werden soll. Die BBH-Experten allerdings glauben, dass solche harten Maßnahmen am Ende gar nicht nötig sein werden, da mit der schrumpfenden Zahl der Gaskunden die Netzentgelte immer weiter steigen werden, die schon jetzt zehn bis 20 Prozent des Gaspreises ausmachen. Für die „letzten Mohikaner“ werde das Heizen mit Gas dann so teuer, dass sie sich freiwillig davon verabschieden werden, glauben die Experten.