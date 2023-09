Nach langem Streit: Was nun wirklich im Heizungsgesetz steht

Berlin. Monatelang war auch innerhalb der Bundesregierung heftig umstritten, nun hat es der Bundestag beschlossen: die Reform des Gebäudeenergiegesetzes, vulgo „Heizungsgesetz“. Es soll dafür sorgen, dass künftig immer mehr Wohnungen und Gebäude klimafreundlich beheizt werden. Derzeit heizen die Deutschen vor allem mit Erdgas: Laut Energiewirtschaftsverband BDEW wurden 2022 knapp die Hälfte der gut 43 Millionen Wohnungen und Einfamilienhäuser mit Gas gewärmt. Auf Platz zwei liegt die Ölheizung mit fast einem Viertel. Das neue Gesetz schreibt nun einen schrittweisen Austausch von Heizungen vor, die ausschließlich mit Öl oder Gas betrieben werden.

Beschlossen wurde der Gesetzentwurf der Bundesregierung (168 Seiten) mit den Änderungen, die SPD, Grüne und FDP im Bundestag vorgenommen haben (89 Seiten). Nach dem Bundestagsbeschluss geht das Gesetz an den Bundesrat, wo es aber nicht zustimmungspflichtig ist, sodass es Ende September in seinem endgültigen Gesetz wie beschlossen im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird.

Die noch anhängige Klage des CDU-Politikers Thomas Heilmann vor dem Bundesverfassungsgericht betrifft ausschließlich die Frage, ob die Abgeordneten ausreichend ins Gesetzgebungsverfahren eingebunden waren. An den Inhalten wird die noch ausstehende (und noch nicht terminierte) Entscheidung nichts mehr ändern. Klagen gegen die Regelungen im Gesetz sind in Karlsruhe bislang nicht eingegangen, teilte ein Sprecher auf RND-Anfrage mit.

Damit kann das GEG in Kraft treten und ist ab 1. Januar 2024 wirksam – zuerst mit den Regelungen für Neubauten. Für Bestandsbauten in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern gelten neue Vorgaben ab 30. Juni 2026 und in Bestandsbauten in Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnern ab 30. Juni 2028, sofern nicht bis dahin eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Die wichtigsten Inhalte im Überblick:













Was für Neubauten gilt

Gebäude in Neubaugebieten müssen ab Januar über eine Heizung verfügen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Dafür kommen insbesondere Wärmepumpen infrage, die mittels elektrischem Strom Umgebungswärme (Luft, Erdreich, Wasser) nutzen, um eine Heizung zu betreiben. Als zweite wichtige Energiequelle kommen Holz und Holzpellets infrage, die ebenfalls als erneuerbar eingestuft werden.

Für Neubauten in bestehenden Wohngebieten gelten diese Regeln nicht. Hier können zumindest vorübergehend noch Gas- oder auch Ölheizungen neu eingebaut werden, sofern zwei Drittel des eingesetzten Gases erneuerbar sind, also etwa Biomethan. In der Übergangszeit (Anfang 2024 bis Mitte 2026/2028) ist der Einbau neuer konventioneller Öl- und Gasheizungen weiterhin zulässig.

Bestandsgebäude: kein Zwang zum Austausch der Heizung

Für Immobilienbesitzer soll es keinen Zwang zum Austausch der Heizung geben, defekte Aggregate dürfen repariert und weiterbetrieben werden. Beim Heizungstausch gelten Übergangsfristen, um die Erneuerung im Heizkeller mit den kommunalen Wärmeplanungen zu verzahnen. Die Ampel plant, dass in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern Mitte 2026 ein örtlicher Wärmeplan vorliegen soll. Für kleinere Kommunen soll dies bis Mitte 2028 gelten. Erst wenn die Wärmeplanungen offiziell beschlossen sind, gilt die 65-Prozent-Regel.

Will eine Kommune Wohngebiete künftig mit Wasserstoff versorgen, dürfen auch noch nach dem Inkrafttreten der Wärmepläne Gasheizungen installiert werden, müssen aber auf den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden können (H2ready). Ob es solche „Wasserstoffgebiete“ überhaupt geben wird, ist offen.

Ein Verbot von Öl- und Gasheizungen tritt laut GEG am 1. Januar 2045 in Kraft. Erst dann dürfen Gebäude ausschließlich klimaneutral mit erneuerbaren Energien beheizt werden.

Vorgaben für neue Heizungen

Werden neue Heizungen verbaut, gilt die Erneuerbarenquote von mindestens 65 Prozent – der aber auch rein rechnerisch nachgewiesen werden kann. So kann der Anteil durch einen Fernwärmeanschluss, eine elektrische Wärmepumpe, eine Stromdirektheizung oder eine Heizung auf der Basis von Solarthermie erreicht werden. Auch eine Hybridheizung, also eine Kombination aus Erneuerbarenheizung und Gas- oder Ölkessel, ist möglich. Alternativ können Nutzer Gaslieferverträge abschließen, die die 65-Prozent-Vorgaben für den Erneuerbarenanteile erfüllen. Möglich wäre dies durch eine Beimischung von Wasserstoff, was aber bis auf Weiteres nur in begrenztem Maß möglich ist.

Auch für neue Anlagen, die bei fehlenden Wärmeplänen im Übergangszeitraum bis Mitte 2026 oder Mitte 2028 in Bestandsgebäuden eingebaut werden, gibt es Klimavorschriften. Sie müssen ab 2029 einen steigenden Anteil Biomasse oder Wasserstoff für die Wärmeerzeugung nutzen. Ab 2029 sind es mindestens 15 Prozent, ab 2035 mindestens 30 Prozent und ab 2040 mindestens 60 Prozent.

Mieter: Schutz vor starken Mieterhöhungen

Mieter sollen vor starken Erhöhungen geschützt werden. Deshalb wird die Modernisierungsumlage reformiert. Künftig können 10 Prozent der Investitionskosten auf die Mieten umgelegt werden – sofern der Vermieter eine Förderung in Anspruch nimmt. Er muss dabei den staatlichen Zuschuss von den umlegbaren Kosten abziehen. Zudem wird die maximal zulässige Mieterhöhung auf 50 Cent pro Quadratmeter gedeckelt.

Werden beim Heizungstausch weitere Modernisierungsmaßnahmen angegangen (Austausch von Fenstern, Dämmung von Außenwänden und Decken) greift eine sogenannte Gesamtkappungsgrenze von 3 Euro pro Quadratmeter. Zudem sind Härtefallregelungen geplant, die die Umlagefähigkeit von Investitionen begrenzen, und zwar falls die Miete 30 Prozent des Haushaltseinkommens übersteigt.

Förderung: 30 Prozent minimal, 70 Prozent maximal

Wer eine neue klimafreundliche Heizung installiert, erhält eine staatliche Sockelförderung von 30 Prozent der Kosten. Um den Heizungstausch zu beschleunigen, gibt es bis 2028 zusätzlich 20 Prozent, danach wird diese Komponente heruntergefahren. Für Menschen mit einem Einkommen unter 40.000 Euro brutto pro Jahr kann es einen Bonus von weiteren 30 Prozent geben – etwa vier von zehn Eigenheimbesitzern liegen unter dieser Grenze.

Die verschiedenen Förderelemente können kombiniert werden, sie werden aber bei maximal 70 Prozent der Investitionskosten gedeckelt. Hinzu kommt, dass weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz mit 15 Prozent der Kosten gefördert werden. Die maximale Höhe der förderungsfähigen Investitionen soll bei 90.000 Euro liegen. Von der Staatsbank KfW gibt es günstige Kredite für Hauseigentümer, die weniger als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Gleiches soll für alte Menschen gelten. Zudem ist in Härtefällen mehr Unterstützung vorgesehen.

Beratungspflicht vor Heizungstausch

Damit die Verbraucher nicht in Kostenfallen laufen, schreibt das GEG eine Beratungspflicht vor, bevor neue Heizungen mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen eingebaut werden. Die Beratung soll auf mögliche Auswirkungen der Wärmeplanung sowie eine eventuelle Unwirtschaftlichkeit hinweisen, insbesondere aufgrund steigender CO₂-Preise.