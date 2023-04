Heizungsstreit der Ampel: Was für ein Gewürge!

Berlin. Mit gesundem Menschenverstand lässt sich das alles schon lange nicht mehr begreifen: Ganze vier Male hat sich die Ampelkoalition bereits auf ein Einbauverbot für neue Öl- und Gasheizungen geeinigt, und trotz nächtelanger Verhandlungen, eines Gesetzentwurfes und eines Kabinettsbeschlusses ist der Streit auch jetzt noch nicht beigelegt. Im Gegenteil: Die Einwände, die Finanzminister Christian Linder trotz seiner formalen Zustimmung zu dem Gesetz formuliert hat, sind derart fundamental, dass man mit einer Blockade der FDP im Bundestag rechnen muss. Was für ein elendes Gewürge!

Wasserstoff ist zu knapp, zu gefährlich und zu teuer

Lindner hat sich in eine Sackgasse manövriert, aus der er nur noch schwer wieder hinaus­kommt. Unter Einsatz enormen politischen Kapitals hat er eine angebliche Technologie­offenheit für neue Heizsysteme durchgesetzt, die in Wahrheit nur auf dem Papier existiert. Kaum jemand wird in Deutschland mit Wasserstoff heizen. Auch in zehn Jahren nicht. Der Brennstoff ist zu knapp, zu gefährlich – vor allem aber ist er zu teuer.

Zumindest das letzte Argument sollte dem Liberalen eigentlich einleuchten. Realistisch sind allenfalls „Insellösungen“, etwa für Wohnhäuser in Industriegebieten. Für solche Sonderfälle aber lohnt sich der gewaltige Streit, den die FDP vom Zaun gebrochen hat, kaum.

Lindner geht es vor allem ums Dagegensein

Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass es dem Oberliberalen weniger um die Technologie­offenheit geht, sondern vielmehr um das „Dagegensein“. Der Zwang zum Heizungstausch löst bei vielen Menschen Ängste aus, und das nicht ohne Grund. Trotz üppiger staatlicher Förderung werden die Kosten gewaltig und für viele nicht oder nur unter großen Schmerzen zu tragen sein.

Das allerdings war schon vor zwei Jahren klar, als Lindner seine Unterschrift unter den Koalitionsvertrag gesetzt hat. Damals hat er dem Verbot neuer Öl- und Gasheizungen zugestimmt, jetzt versucht er sich aus der Verantwortung zu stehlen. Durchkommen wird er mit dieser Strategie nicht.