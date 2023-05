Heizungstauschgesetz: Geywitz gegen späteren Starttermin

Skepsis für Habeck-Pläne

SPD will strenge Regeln für CO₂‑Speicherung

Das Auffangen und Verpressen von Kohlendioxid ist in Deutschland derzeit nicht möglich, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ändern will. Die SPD ist skeptisch. Sie will den Einsatz der Technologie nur für ganz wenige Branchen erlauben.