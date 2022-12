Hersteller ruft Filetwurst wegen Listerien zurück

Ifo-Geschäftsklima steigt zum dritten Monat in Folge

Das Ifo-Geschäftsklima ist zum dritten Mal in Folge gestiegen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im Dezember damit weiter verbessert, hieß es von Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag. Ökonomen würdigten die Entwicklung, warnten allerdings vor zu großer Zuversicht.