HHLA-Chefin Titzrath: „Hamburger Hafen wird nicht an China verkauft“

Mehrere Einbrüche im Kreis Segeberg: Einbrecher scheitern in einem Fall an Türsicherungen

Einbrecher waren am Dienstag in mehreren Orten im Kreis Segeberg aktiv. Doch nicht überall machten sie Beute. In Mözen scheiterten sie offenbar an Türsicherungen. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.