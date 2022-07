Expertin warnt: „Offenbar will Putin die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 erpressen“

Europa kommt mit Blick auf den Winter ins Schwitzen - allerdings nur im übertragenen Sinne. Nach Russlands Gas-Drosselung über die Ostseepipeline Nord Stream 1 wachsen die Sorgen vor den kalten Monaten. Kremlchef Putin brachte nun weitere Lieferungen über Nord Stream 2 in Spiel. Was er damit bezwecken will, wie viel Gas geliefert werden könnte und wie wahrscheinlich das Szenario ist: Das RND beantwortet die wichtigsten Fragen.