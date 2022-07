Hohe Energiepreise: Keine Trendwende in Sicht

Betriebe, Verbraucher und auch die Stromwirtschaft haben seit Jahren auf den Tag gewartet, an dem die EEG-Umlage wegfällt. Jetzt ist es so weit, doch von Entlastung bei den Energiepreisen keine Spur, räumt BDEW-Chefin Kerstin Andreae in der RND-Kolumne „Greenformation“ ein. Im Gegenteil: Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich darauf einstellen, dass die Preise hoch bleiben.