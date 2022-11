Hohe Inflation: Reallöhne sinken immer stärker

30- bis 59-Jährige in Deutschland 30- bis 59-Jährige in Deutschland

Angst vor Krieg, Inflation und Energiekrise: „Generation Mitte“ ist pessimistisch

Einer aktuellen Umfrage zufolge, verunsichern der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die Energiekrise die 30- bis 59-Jährigen in Deutschland besonders stark. Die sogenannte mittlere Generation gilt als „Leistungsträger“ der Gesellschaft; sie erwirtschaften einen Großteil der steuerpflichtigen Einkünfte. Die Stimmung in dieser Gruppe hat also Gewicht - und sie blickt pessimistisch auf die Zukunft.