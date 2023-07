„Inflation beeinflusst die Kaufkraft massiv“: Einzelhandel rechnet mit noch weniger Umsatz

Berlin. Deutschlands Einzelhandel ächzt weiter unter den Folgen der hohen Inflation. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet für das Jahr 2023 mit einem realen Umsatzeinbruch von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus einer am Dienstag vorgestellten Prognose des Verbandes hervor. Nominal – also die Preissteigerungen nicht herausgerechnet – sollen die Umsätze laut der Prognose um 3 Prozent steigen.

„Die Inflation beeinflusst die Kaufkraft massiv“, sagte HDE-Präsident Alexander von Preen bei Vorstellung der Halbjahresstatistik in Berlin. Neben der immer noch getrübten Konsumlaune müssten die Handelsunternehmen auch mit gestiegenen Kosten zurechtkommen. Zwar hat sich die Verbraucherstimmung laut dem HDE-Konsumbarometer seit Oktober wieder deutlich erholt, zuletzt allerdings nur in kleinen Schritten. Von Preen verwies auf die geringeren Budgets und die gesunkenen Realeinkommen.

Essen, Kleidung, Spielwaren: Hier ist die Stimmung besser

Laut einer aktuellen Erhebung des Verbandes hat ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher Angst, nicht mehr mit dem Geld auszukommen. Besonders betroffen: Alleinerziehende. „Die Konsumenten beobachten die Preisveränderungen und passen ihr Einkaufsverhalten an“, sagte HDE-Geschäftsführer Stefan Genth. „Oft kaufen sie weniger, in vielen Fällen weichen sie auf günstigere Produkte aus.“ 45 Prozent gaben in dem Konsummonitor an, sich aufgrund der hohen Lebensmittelausgaben in irgendeiner Weise einzuschränken. Die Mehrheit allerdings – 55 Prozent – verneinte das.

Ein genauerer Blick in die Branchen zeigt auch, wo am ehesten gespart wird und die Unternehmen ihre Geschäftslage entsprechend einschätzen. Wer Nahrungs- und Genussmittel, Kleidung, Drogerieartikel oder Spielwaren anbietet, schätzt seine Geschäftslage eher gut als schlecht ein. Schlechter ist die Stimmung in Betrieben, die Möbel, Haushaltswaren oder Elektroartikel verkaufen. Bei den eher langlebigen Konsumgütern sehe man eine deutliche Zurückhaltung, sagte von Preen. Das liege aber auch daran, dass gerade in den Jahren 2020 bis 2022 – als viele Menschen im Zuge der Corona-Einschränkungen ihre Gärten und Wohnungen aufhübschten – in diesem Bereich viel konsumiert worden sei.

Händler rechnen mit Umsatzminus

Die Rahmenbedingungen bleiben insgesamt schwierig, sagte der HDE-Chef. Laut einer Umfrage unter rund 900 Handelsunternehmen rechnen 35 Prozent für das zweite Halbjahr mit Umsatzrückgängen. Erst vor wenigen Monaten hatte der Verband zudem für 2023 ein Ladensterben von 9000 Geschäften prognostiziert. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet allerdings auch gut jeder dritte Händler höhere Erlöse als im Vorjahr.

Insgesamt rechnet der Verband damit, dass sich die Stimmung im zweiten Halbjahr aufhellen wird. Zwar steigen die Verbraucherpreise weiterhin. „Der Höhepunkt der Inflation liegt aber hinter uns“, heißt es. Um bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, sei die Politik gefordert, sagte von Preen, der Pläne für einen Industriestrompreis äußerst kritisch sieht. Es müsse einen im internationalen Vergleich akzeptablen Marktpreis für alle Unternehmen in Deutschland geben, forderte er. Außerdem dürfe die Städtebauförderung im anstehenden Bundeshaushalt keinesfalls gekürzt werden.

Lieferengpässe: Situation hat sich entspannt

Entspannung erleben die Unternehmen hingegen bei der Liefersituation. Sie machte in der Corona-Pandemie, als beispielsweise der Warenverkehr aus Asien eingeschränkt war, vielen Betrieben zu schaffen. Die Situation habe sich zum Positiven geändert, sagte von Preen. 54 Prozent der Unternehmen hätten zurückgemeldet, dass es nur noch in geringem Maße zu Engpässen komme.

Als „Lichtblick“ erlebt der Verband außerdem die Entwicklung am Arbeitsmarkt mit stabiler Erwerbstätigkeit. Die Mehrheit der befragten Unternehmen (69 Prozent) plant im zweiten Halbjahr mit der gleichen Mitarbeitendenzahl wie im Jahr zuvor. 19 Prozent wollen sie verringern, 13 Prozent erhöhen.