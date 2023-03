Hohe Kosten für Energie und Lebensmittel: Reallöhne das dritte Mal in Folge gesunken

Die Reallöhne der Arbeitnehmer in Deutschland sind 2022 das dritte Mal in Folge gesunken.

Aufgrund der hohen Kosten für Energie und Lebensmittel sind die Reallöhne der Arbeitnehmer in Deutschland in 2022 das dritte Mal in Folge gesunken. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Die Reallöhne sanken demnach um 3,1 Prozent.