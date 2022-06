Hohe Spritpreise: Rücknahme der Steuersenkung laut ADAC der falsche Weg

Trotz der sogenannten Spritpreisebremse kosten ein Liter Diesel und Benzin in Deutschland inzwischen wieder über 2 Euro. Im Audiointerview erklärt der ADAC, warum eine aktuell diskutierte Rücknahme der Steuersenkung dennoch der falsche Weg sei.

Eigentlich sollte die Steuersenkung auf Diesel und Benzin für eine deutliche Entlastung der Autofahrerinnen und ‑fahrer an den Zapfsäulen sorgen. Nachdem am 1. Juni die Preise auch tatsächlich gefallen sind, steigen sie inzwischen wieder. Katharina Lucà vom ADAC hofft im RND-Interview dennoch, dass sich die Steuersenkung in den kommenden Wochen Wirkung zeigen wird.

Das komplette Interview können Sie hier hören:

