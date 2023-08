Homeoffice: Manager, macht euch locker

Frankfurt am Main. Die Stechuhr ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Sie wurde eingeführt, um die Tätigkeit von Arbeitskräften in großer Zahl zu synchronisieren. Nur so war es möglich, die Prozesse in einem Stahlwerk oder einer Textilfabrik zu steuern. Diese Zeiten sind lange vorbei. Doch die Stechuhren und das Präsenz-Prinzip gibt es noch immer. Warum eigentlich? Diese Frage stellte sich mit Vehemenz während der Pandemie. Und siehe da, viele Unternehmen funktionieren, auch wenn ein Großteil der Belegschaft nicht in der Firma präsent ist. So hat das Homeoffice einen unerwarteten Schub bekommen. Und das wird erst der Anfang sein. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW.

Gemeint ist nicht, dass Beschäftigte sich gar nicht mehr in den Räumen ihres Unternehmens sehen lassen. Denn Untersuchungen zeigen auch: Insbesondere wenn Teams komplexe kreative Aufgaben bearbeiten, ist physische Anwesenheit wichtig. Die neue Arbeitswelt ist eine hybride.

Es müssen maßgeschneiderte Lösungen gefunden werden – für die Aufteilung der Arbeit im Büro und zu Hause. Führungskräfte müssen sich von der Illusion verabschieden, dass sie ihre Leute unter Kontrolle haben, wenn sich alle unter einem Dach befinden. Homeoffice braucht neue Unternehmenskulturen, deren Kern Vertrauen ist. Und es braucht Regelungen, die die Entgrenzung der Arbeit zu Hause verhindern, etwa mit dem Festlegen von Kernarbeits- und Erreichbarkeitszeiten. Das alles wird ziemlich kompliziert, aber daran führt kein Weg vorbei. Denn die Digitalisierung wird die Möglichkeiten hybrider Arbeitsformen vervielfältigen. Wer da nicht mitzieht, wird früher oder später abgehängt.

Die Unternehmensberater von McKinsey, Experten für Effizienz, sind ein gutes Vorbild. Sie haben über ihre eigenen Arbeitsweisen herausgefunden, dass eine Präsenz im Büro von 50 Prozent der Arbeitszeit tunlichst nicht überschritten werden sollte, weil mehr das konzentrierte Arbeiten bremst und deshalb kontraproduktiv wirkt.