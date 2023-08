Warum das Homeoffice die neue Normalität ist

Frankfurt am Main. Gekommen – um zu bleiben: Das gilt für die neuen Formen der Heimarbeit, auch Homeoffice genannt. Vier von fünf Unternehmen in der Informationswirtschaft haben Regelungen für das Arbeiten von zu Hause aus eingeführt. Vor der Pandemie waren es nur knapp 50 Prozent. In der Industrie ist der Anteil von 24 auf 45 Prozent gestiegen. Und das dürfte erst der Startpunkt sein. Denn sowohl Beschäftigte als auch die Chefs gehen davon aus, dass Homeoffice-Lösungen in den nächsten zwei Jahren noch deutlich stärker ausgebaut werden. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW hervor.

Zu den nachhaltigen Nebenwirkungen der Pandemie gehört, dass Firmen gezwungen wurden, Lösungen zu finden, die eine Verbreitung der Infektionen eindämmen. Daheim möglichst viele der beruflichen Aufgaben abzuarbeiten, war gewissermaßen der Königsweg. Zeitweise gab es dafür relativ strikte Vorgaben vom Staat. Das erzeugte eine Lernkurve.

„Allerdings ist nicht nur der Anteil der Unternehmen mit Homeoffice-Angeboten stark gewachsen, sondern auch der Anteil der Beschäftigten, die solche Angebote in Anspruch nehmen“, schreibt ZEW-Experte Daniel Erdsiek. So arbeiteten bereits jetzt in jedem zweiten Betrieb der Informationswirtschaft mehr als 20 Prozent der Beschäftigten mindestens einmal wöchentlich daheim.

Deutschland auf Platz zwei in Europa

Dazu passen Daten des Statistischen Bundesamtes: So arbeiteten voriges Jahr – nach dem Ende der Pandemie – noch immer 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen zumindest gelegentlich von zu Hause aus. Ein Jahr zuvor, als noch massive Schutzmaßnahmen galten, waren es nur 0,7 Prozent mehr. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit habe sich der Anteil der Menschen, die zumindest zeitweise in ihrer Wohnung Berufliches erledigen, fast verdoppelt.

Die ZEW-Umfrage legt nahe, dass sich dieser Trend in den nächsten zwei Jahren weiter verstärken wird, und zwar nicht nur in der Informationsbranche (Informations- und Kommunikationstechnik, sowie Medien- und wissensintensive Dienstleister), sondern auch im verarbeitenden Gewerbe, wenn auch dort auf niedrigerem Niveau. Entsprechende Pläne gebe es bereits. Bemerkenswert sei dabei, dass Firmen, die bereits Erfahrungen mit Homeoffice gesammelt haben, da offener seien als Betriebe, die bislang nichts von hybrider Arbeit wissen wollten. Unter Letzteren wollen 90 Prozent weiterhin auf die gute alte Präsenzpflicht setzen.

In die gleiche Richtung wie die ZEW-Ergebnisse gehen indes Untersuchungen des Ifo-Instituts, dessen aktuelle Umfrage ergeben hat, dass sechs von zehn Unternehmen derzeit Homeoffice-Angebote offerieren. Sie ermöglichten den Beschäftigten im Schnitt 6,4 Tage Heimarbeit im Monat. Das sei zwar ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Deutschland liege damit aber im europäischen Vergleich hinter Großbritannien an zweiter Stelle.

Angst vor Kontrollverlust?

Währenddessen wird in den USA ausgerechnet in den Big-Tech-Konzernen heftig über die Rückkehr ins Büro gestritten. Apple, Amazon, Meta oder die Google-Mutter Alphabet wollen durchsetzen, dass sich ihre Mitarbeiter mindestens zweimal oder gar dreimal pro Woche im Büro sehen lassen. Nachdem die Konzerne während der Pandemie sich noch als Vorreiter in Sachen neuer Arbeitsformen profilierten, drohen sie nun bei Nicht-Erscheinen mit heftigen Sanktionen bis hin zu Entlassungen. Belegschaften rebellieren. Beobachter machen für die neuen Restriktionen eine wachsende Angst der Manager vor einem Verlust der Kontrolle über ihre meist hochbezahlten Beschäftigten verantwortlich, wobei bezeichnenderweise gerade für diese Firmen Kontrolle und Überwachung – nämlich bei den Daten ihren Kunden – ein maßgeblicher Teil des Geschäftsmodells sind.

Wasser auf ihre Mühlen erhalten Homeoffice-Gegner von einer neuen Studie des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Uni von Los Angeles. Die Forscher untersuchten das Verhalten von neu eingestellten Datenerfassern in Indien, die nach dem Zufallsprinzip in Heim- und Büroarbeit aufgeteilt wurden. Das Ergebnis: Im Homeoffice lag die Produktivität 18 Prozent niedriger. Doch selbst Wirtschaftsprofessor David Atkin vom MIT, einer der Autoren, warnt vor überzogenen Verallgemeinerungen. So habe sich die Studie mit Mitarbeitern beschäftigt, die komplett im Homeoffice arbeiteten. Die aktuellen Diskussionen bewegten sich aber um eine angemessene Aufteilung von Büro- und Heimarbeit.

Eine Untersuchung der Beratungsfirma McKinsey unter den eigenen Beschäftigten hat derweil ergeben, dass eine 50/50-Aufteilung ideal ist. Werde aber mehr als die Hälfte der Arbeitszeit im Büro verbracht, gehe das auf Kosten der Flexibilität und der Konzentration, die Performance der Mitarbeiter nehme dann ab.