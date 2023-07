Wohl zweite schlechte Ernte in Folge: Deutsche Hopfenbauern sorgen sich um Klimafolgen

Nürnberg. Peter Hintermeier ist alarmiert. „Zwei schlechte Hopfenernten müssen bewältigt werden“, weiß der Geschäftsführer des weltgrößten Hopfenhändlers Barth-Haas aus Nürnberg. Getroffen seien vor allem deutsche Hopfenpflanzer im traditionellen Anbaugebiet Hallertau in Bayern. Es ist das global größte seiner Art. Kollege Heinrich Meier hat die Zahlen zur Lage. Voriges Jahr habe die deutsche Hopfenernte wegen Hitze und Dürre mit gut 34.000 Tonnen klimabedingt um satte 28 Prozent unter der von 2021 gelegen. In den USA, wo die Hauptkonkurrenten sitzen, habe der Rückgang aber nur gut ein Zehntel betragen. Ähnliche Relationen befürchten beide Experten nun erneut für 2023.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hopfen geerntet wird in der Hallertau zwar erst in vier Wochen. Aber schon jetzt ist klar, dass es in Deutschland mangels Regen oder Niederschlägen zur falschen Zeit und Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius erneut eine miserable Ernte gibt. Der Pflanzstand sei unterdurchschnittlich bis stark unterdurchschnittlich, weiß Hintermeier. „Die Lage ist wirklich herausfordernd“, räumt der Hopfenexperte ein. Zumindest dieses und voriges Jahr seien deutsche Hopfenpflanzer im Vergleich zur US-Konkurrenz die Verlierer des Klimawandels.

Hopfen und Bier Im Welthopfenmarkt sind deutsche Pflanzer eine internationale Größe. Auf sie entfällt etwa ein Drittel der globalen Fläche für Hopfenanbau, übertroffen nur noch von US-Konkurrenten. Die kommen auf 39 Prozent Weltmarktanteil, womit die beiden Nationen etwa drei Viertel der weltweiten Hopfenversorgung kontrollieren. Die USA gelten dabei auch als sortenreicher. Dort werden 82 Hopfensorten angebaut, in Deutschland sind es 52 Sorten. Beim Endprodukt Bier sieht die Welt anders aus. Biernation Nummer eins ist China vor den USA, Brasilien und Mexiko. Deutschland liegt mit 2022 rund 88 Millionen Hektoliter auf Rang fünf dahinter. Auf diese fünf Länder entfällt die Hälfte der Weltbierproduktion. Auf Brauereiebene sind die Abstände riesig. So braut Weltmarktführer AB Inbev aus Belgien mit gut einer halben Milliarde Hektoliter jährlich fast sechsmal so viel Gerstensaft wie alle gut 1500 deutschen Brauereien zusammen.

Für den Biermarkt wird ausreichend Hopfen geerntet werden können

Eine Unterversorgung des Biermarkts mit Hopfen drohe aber noch nicht, beruhigt Meier. „Eine Notsituation wird nicht bestehen“, versichert er auch hinsichtlich der Hopfenversorgung in diesem Jahr. Denn 2019 bis 2021 seien die Ernten noch durchweg gut ausgefallen. Von daher gebe es viel gelagerten Hopfen in Form von Pellets und Extrakt. Davon zehren Bierbrauer nun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutsche Hopfenpflanzer sind im Kampf mit dem Klimawandel bislang benachteiligt. Zum einen können US-Konkurrenten stärker auf Bewässerung in Trockenzeiten vertrauen. Selbst in Deutschland wird Wasser immer mehr zum knappen Gut. Zum anderen steigen für heimische Pflanzer die Kosten, vor allem die für Energie, stärker als in den USA.

Das hat schon erste Pleiten gebracht. Die Zahl von Hopfenanbaubetrieben hat sich in Deutschland nach Angaben des hiesigen Hopfenpflanzerverbands binnen Jahresfrist 2022 zwar erst leicht um zwölf auf noch über 1000 reduziert. Es könne aber in den nächsten Jahren jeden fünften Hopfenpflanzer erwischen, hatte der Verband zuletzt gewarnt.

Neue Hopfensorten und Fotovoltaik bieten Hoffnungsschimmer

Hopfenhändler Hintermeier will den Umfang der existenzgefährdeten Betriebe selbst nicht schätzen. Er weiß aber um die Dramatik der Lage. Die Ernterückgänge 2022 seien die im Jahresvergleich größten der Nachkriegszeit gewesen und aktuell schaue es zumindest in Deutschland nicht viel besser aus. US-Pflanzer könnten 2023 zumindest noch auf eine durchschnittliche Ernte hoffen. Hilflos seien Hopfenpflanzer aber auch in Deutschland nicht dem Klimawandel ausgeliefert, betont der Großhändler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Hoffnungen ruhen auf neuen, klimaresistenten Hopfensorten und Agri-PV. Letzteres sind Fotovoltaikanlagen, die in bis zu sechs Metern Höhe über Hopfenpflanzen errichtet werden. Sie schlagen theoretisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen sorgen die Anlagen per Stromproduktion für zusätzliche Einnahmen. Zum anderen spenden sie dem Hopfen Schatten unter immer gnadenloser brennender Sonne. Das senkt den Wasserdurst. Erste Tests laufen mit vielversprechenden Zwischenergebnissen.

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Aber es wird noch einige Testjahre und ausgedehnte Versuche brauchen, um Effekte seriös einschätzen zu können, stellt Hintermeier klar. Der Klimawandel macht indessen keine Pause. Deshalb sollen neue Hopfensorten, die gegen Hitze und Trockenzeit resistenter sind, parallel Abhilfe schaffen. Die gibt es aber noch kaum. Unter 5 Prozent der Hopfenernte entfallen auf sie, schätzt Hintermeier. Ein Grund sei, dass neue Sorten auch oft neue Geschmäcker bedeuteten. „Deutsche Biertrinker sind an ihren Geschmack gewöhnt“, sagt der Hopfenhändler und bedauert die Akzeptanzprobleme. Die Frage ist, wie lange sich Biertrinker und Brauer das noch leisten können. „Es besteht kein Zweifel daran, dass sich unsere Branche im Umbruch befindet“, stellt Hintermeier klar.

Für das Endprodukt Bier sagen er und Meier 2023 global einen wieder leicht steigenden Ausstoß auf gut 1,9 Milliarden Hektoliter Gerstensaft voraus, woran deutsche Brauer wie Radeberger oder Oettinger in der Summe gut 2 Prozent Weltmarktanteil haben. Damit werde wohl das Absatzniveau von der Zeit vor der Pandemie wieder erreicht. Wer künftig den Hopfen dazu liefert, ist allerdings eine andere Frage.