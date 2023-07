﻿Mit 900 km/h durchs Vakuum, ganz ohne Emissionen: Ist Hyperloop das Transportsystem der Zukunft?

Ottobrunn bei München. Eigentlich müsste Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jetzt etwas sagen wie: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.“ Stattdessen sagt der CSU-Politiker: „Wir schweben“ – und kurz davor noch wenig staatstragend: „Ich finde das eine ziemlich geile Geschichte.“

Als Söder schwebt, sitzt er mit dem bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume und Dominik Radeck in einer fensterlosen, von der Farbe Weiß beherrschten und futuristisch anmutenden Kabine, die fünf Menschen Platz bietet. Radeck ist technischer Leiter des Projekts, das mit Söder und Blume auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet vor den Toren Münchens gerade zur ersten offiziellen Testfahrt startet. Sie ist 24 Meter lang, also in der Tat ein kleiner Schritt, dem aber schon bald weit größere folgen sollen.

„Ich finde das eine ziemlich geile Geschichte“: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, rechts) und Markus Blume (ebenfalls CSU) bei der Eröffnung der Hyperloop-Teststrecke in der Transportkapsel. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die Passagierkabine schwebt in einer vier Meter durchmessenden Vakuumröhre, auf der außen der Schriftzug „TUM Hyperloop“ aufgemalt ist. Davor stehen Hunderte Gäste aus Wissenschaft, Forschung und Politik, die dem historischen Moment beiwohnen. Hyperloop ist eine Vision des US-Milliardärs Elon Musk. Die Idee ist es, Menschen und Güter einmal in Pods genannten Kabinen mit 900 Stundenkilometern durch Vakuumröhren von Stadt zu Stadt zu schießen. „In 40 Minuten von München nach Berlin“, hat Söder erkannt.

Wir sind führend in Europa. Gabriele Semino, Chef des Hyperloop-Projekts der Technischen Universität München

Der Mann, der federführend dafür sorgen soll, dass das in nicht allzu ferner Zukunft auch Realität wird, heißt Gabriele Semino. Er ist Chef des Hyperloop-Projekts der Technischen Universität München (TUM). „Wir sind führend in Europa“, sagt er bestimmt und erklärt das. Als Musk die Hyperloop-Idee 2013 öffentlich gemacht hat, war sie noch nicht mehr als das – eine Idee. Was folgte, waren vier Wettbewerbe, zu denen Universitätsteams aus der ganzen Welt angetreten sind, um Pods durch eine US-Teststrecke zu schießen. „Unsere Studenten haben alle gewonnen“, sagt Semino. Der TUM-Geschwindigkeitsrekord steht bis heute bei 482 Stundenkilometern.

Rohrpost für Passagiere: Hyperloop-Teststrecke in Bayern eröffnet „Es könnte eine Keimzelle für so was wie die erste Eisenbahn sein, die damals auf den Weg gebracht wurde“, sagte Markus Söder. © Quelle: dpa

Röhre, Kabine und Schleuse Das Hyperloop-System ähnelt bei einem flüchtigen Blick der Magnetschwebebahn Transrapid, die Siemens und ThyssenKrupp als Urheber am Ende aufgegeben haben. Aber nur das Schweben ist beiden Ansätzen gemein. Ein Hauptunterschied ist die Vakuumröhre, die Hyperloop-Pods brauchen. Die Münchner Forscher bevorzugen dafür Beton als Werkstoff, weil der Vibrationen besser dämpft als Metall. Denn eine Kabine muss während ihrer rasanten Fahrt in alle Richtungen auf wenige Millimeter stabil bleiben, um nicht mit den Röhrenwänden in Kontakt zu kommen. Deshalb ist eine Trassenführung von Stadt zu Stadt alles andere als trivial. Die Strecken müssen möglichst gerade und ohne enge Kurven sein. In der Röhre herrscht übrigens nur ein Teilvakuum von zehn Millibar, ein Hundertstel unseres Umgebungsdrucks. Bis 2025 wollen die TUM-Forscher eine ein Kilometer lange Teststrecke bauen. Die soll dann auch Vakuumschleusen zum Ein- und Aussteigen beinhalten. Das ist für einen echten Betrieb entscheidend. Heute gibt es noch keine solchen Schleusen. Allein das Abpumpen von Luft aus der jetzigen 24 Meter langen Teststrecke in ein Teilvakuum dauert rund eine Stunde. Das TUM-Team plant zudem schon Hyperloop-Bahnhöfe.

Das Vakuum muss stabil sein

Aber um Geschwindigkeit geht es bei der jetzt von Söder eingeweihten 24 Meter langen Teststrecke natürlich nicht. Mit ihr sollen andere Eigenschaften des Systems getestet werden. „Es ist eine der größten Vakuumkammern Europas“, erklärt Radeck. Nur wenn man stabiles Vakuum hinbekomme und so den Luftwiderstand ausschalte, könnten Zielgeschwindigkeiten von 900 Stundenkilometern erreicht werden. Zweites Hauptelement der europaweit einzigartigen Testanlage ist die Passagierkabine. Sie muss im Vakuum verlässlich dicht bleiben. Das dritte Haupttestelement liegt im Hintergrund. Es ist die Steuerung des Gesamtsystems.

Ein Hyperloop-Meilenstein ist das Ganze auch, weil die bayerische Testanlage vom bisherigen Modellmaßstab in Originalgröße skaliert und TÜV-zertifiziert ist, betonen Semino und Radeck. Der Pod sei damit sogar der erste seiner Art weltweit. Es gebe einige Hyperloop-Start-ups in den USA und Europa, die ebenfalls an der Technologie forschen. Aber außer einem in den USA, das sich im Gegensatz zum TUM-Projekt rein auf Gütertransport konzentriert, sei auch auf dieser Ebene niemand so weit wie sein 86-köpfiges Team, betont Semino.

Röhre der Teststrecke: Nur wenn man stabiles Vakuum hinbekommt und so den Luftwiderstand ausschaltet, können Zielgeschwindigkeiten von 900 Stundenkilometern erreicht werden. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Schneller als mit Flugzeugen, aber emissionsfrei

„Ideal für das System sind Entfernungen zwischen 300 und 1500 Kilometer“, erklärt der Projektleiter. Gereist werde nonstop von Stadt zu Stadt, um ein Mehrfaches schneller als mit einem ICE und auch deutlich schneller als per Flugzeug – aber sowohl geräuschlos wie emissionsfrei. Denn energiearm zum Schweben gebracht und beschleunigt werden die Pods mit idealerweise grünem Strom.

Um diese Idee zu verwirklichen, wird nun auf der 24 Meter langen Vakuumteststrecke getestet und parallel eine längere entworfen. „Der nächste Schritt ist eine einen Kilometer lange Teststrecke bis 2025″, sagt Semino. Eine zweistellige Millionensumme werde das kosten. TUM Hyperloop hofft dabei wieder auf das Land Bayern, das für die jetzige Teststrecke 3,5 Millionen Euro beigesteuert hat. Hyperloop-Röhren von Stadt zu Stadt würden nicht mehr als ICE-Strecken kosten, sagt der Wissenschaftler zur Bezahlbarkeit der Infrastruktur und hält eine mehrere Hundert Kilometer lange Strecke in Europa oder vorzugsweise Deutschland bis etwa 2030 für machbar.

Günstiger als Zugverkehr

Im Betrieb komme Hyperloop dann günstiger als heutiger Zugverkehr. „Kein Baum auf der Strecke, kein Schnee, kein Luftwiderstand, sehr wartungsarm“, zählt Radeck die Vorteile auf. Dann erzählt er vom klaustrophobischen Kollegen, der angekündigt habe, nie in eine fensterlose Fünf-Personen-Kabine zu steigen. „Er hat es dann doch getan und sich wohlgefühlt“, sagt Radeck lächelnd. Grüne Pflanzen, Holzpaneelen, Bildschirme und andere Designelement des Pod-Innenlebens hätten den klaustrophobischen Skeptiker umgestimmt. Auch das sei schon eine wichtige Erkenntnis der Testanlage.

„Ich glaube jetzt ist die Zeit, um das System in die Realität umzusetzen“, sagt Semino und hat dabei Industriekonsortien zum Bau von Strecken und Pods sowie zum Betrieb im Auge. Das TUM-Projekt sieht er als Teil dessen. Die Ausgründung eines eigenen Start-ups hält er für einen wünschenswerten Schritt. „Schließlich wollen wir einmal täglich Millionen Menschen mit Hyperloop transportieren“, sagt Semino und wirkt bei diesen Worten nicht erschrocken.